Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική, αλλά και άνοδος της θερμοκρασίας, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. με τη θερμοκρασία σε άνοδο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Κίνδυνος πυρκαγιών

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν, δημιουργούν συνθήκες ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα.

Σε Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) έχουν τεθεί Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Συγκεκριμένα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται την Κυριακή για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Κυριακή 10/08



🔴 Ακραίος Κίνδυνος 5⃣ σε:



📍 #Αττική

📍 περιοχές #Βοιωτία #Εύβοια



🟠🟡 Πολύ υψηλός 4️⃣& υψηλός κίνδυνος 3️⃣ στο υπόλοιπο της νησιωτικής χώρας & σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής



ℹ https://t.co/qBoE12eUta pic.twitter.com/37ZgGNr3bt August 9, 2025

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Το Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετώπισε 117 αστικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο.