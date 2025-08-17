Τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα ακολούθησαν οι πρώτοι αδειούχοι του Αυγούστου, αλλά και εκείνοι που επέλεξαν να φύγουν από το λεκανοπέδιο για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Από το πρωί της Κυριακής (17/8) σχετικά αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, με μικρές καθυστερήσεις να σημειώνονται στα διόδια της Ελευσίνας, αλλά και στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος των Μεγάρων.

Να σημειωθεί ότι για σήμερα Κυριακή, ισχύουν σχετικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας για φορτηγά μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς από τις 16:00 το απόγευμα έως και τις 23:00 το βράδυ.