Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας απαγορεύει σε ορισμένα οχήματα την κίνηση σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομο, ορίζοντας βασικές προϋποθέσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια.

Οι αυτοκινητόδρομοι και οι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας έχουν σχεδιαστεί για τη γρήγορη κυκλοφορία των οχημάτων. Παρόλο που ο ελληνικός Κ.Ο.Κ. δεν ορίζει συγκεκριμένο όριο ταχύτητας, κάτω από το οποίο οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο, απαγορεύει ρητά την κίνηση σε οχήματα που βάσει προδιαγραφών ή για άλλους λόγους δεν μπορούν να κινηθούν με μία ελάχιστη ταχύτητα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33, απαγορεύεται η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο ή σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας σε μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία εκ κατασκευής ή για άλλους λόγους δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 70 χλμ./ώρα.﻿

Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί οχημάτων μικροκινητικότητας (microcars) όπως το Citroen Ami, το Opel Rocks-e ή το Fiat Topolino, τα οποία έχουν μέγιστη ταχύτητα 45 χλμ./ώρα, δεν μπορούν να βγουν σε αυτοκινητοδρόμους όπως η Εθνική Οδός.

Μάλιστα σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών, εφίππων, ζώων, ποδηλάτων, ζωηλάτων οχημάτων και γενικά οχημάτων τα οποία δεν κινούνται με κινητήρα.

Οι παραπάνω παραβάσεις κατατάσσονται στην κατηγορία Ε2-Β, η οποία προβλέπει πρόστιμο 150 ευρώ στους παραβάτες, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του Κ.Ο.Κ., η κίνηση στην Εθνική Οδό απαγορεύεται και για τα Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα), όπως τα ηλεκτρικά πατίνια.

Η κίνησή τους απαγορεύεται εν γένει σε οδούς όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα πενήντα χιλιόμετρα την ώρα, όπως άλλωστε και η Εθνική Οδός. Η εν λόγω παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ.