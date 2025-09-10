Είναι γεγονός: Μετά από 19 χρόνια η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ -το Final Four της Euroleague– επιστρέφει στην Ελλάδα. Οπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) η τελική φάση της Ευρωλίγκας (ημιτελικοί και τελικός) θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ (Telecom Center Athens).

Με απόφαση που ελήφθη μετά από ψηφοφορία των μετόχων, το Final Four θα διεξαχθεί στην Αθήνα, όπου είχε φιλοξενηθεί τελευταία φορά το 2007 (και πάλι στο ΟΑΚΑ).

Αυτή είναι η τέταρτη φορά που η διοργάνωση θα λάβει χώρα στην Ελλάδα, μετά το 2007 (OAKA), 2000 (Θεσσαλονίκη), και 1993 (ΣΕΦ).

Βρούτσης: «Είμαστε πανέτοιμοι»

Νωρίτερα ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο διεξαγωγής του Final Four στην Αθήνα.

«Θέλουμε να έρθει το Final Final, η κυβέρνηση το θέλει, όλοι το θέλουμε. Είμαστε Έλληνες και αυτό μας ενώνει όλους μας. Θα είναι μια γιορτή του μπάσκετ» είπε, ο υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Δεν είμαστε έτοιμοι, είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε τον τελικό μιας τέτοιας διοργάνωσης. Το ΟΑΚΑ είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης, αλλά δεν αφορά μόνο το ΟΑΚΑ. Αφορά τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ».

«Είμαστε μια παγκόσμια δύναμη στο μπάσκετ. Το αποδεικνύει το αποτέλεσμα της Εθνικής μας, το αποδεικνύουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με τις επιτυχίες τους, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ με τις επιτυχίες τους επίσης στην Ευρώπη. Θέλουμε να έρθει το Final 4, η κυβέρνηση το θέλει, όλοι το θέλουμε. Είμαστε Έλληνες και αυτό μας ενώνει όλους μας. Θα είναι μια γιορτή του μπάσκετ».