Ένα τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (23/11) το μεσημέρι έξω από τη Λαμία, όταν πυκνός καπνός από φωτιά δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Ε65 περιόρισε απότομα την ορατότητα των οδηγών. Η φωτιά είχε ξεσπάσει σε καλάμια κοντά στην έξοδο προς τη Λαμία και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, γεμίζοντας την περιοχή καπνό.

Μέσα σε αυτές τις επικίνδυνες συνθήκες, ένα τζιπ έπεσε πάνω σε προπορευόμενο Ι.Χ. και ανατράπηκε. Τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Λαμίας, χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Advertisement

Advertisement

Φωτιά και τροχαίο κοντά στη Λαμία

Φωτιά και τροχαίο κοντά στη Λαμία

Φωτιά και τροχαίο κοντά στη Λαμία

Ο οδηγός και η συνεπιβάτιδα του τζιπ, προερχόμενοι από την κεντρική Ασία, βγήκαν με τη βοήθεια άλλων οδηγών, ενώ η νεαρή γυναίκα είχε μόνο ένα ελαφρύ τραύμα στον αυχένα.

Φωτιά και τροχαίο κοντά στη Λαμία

Φωτιά και τροχαίο κοντά στη Λαμία

Φωτιά και τροχαίο κοντά στη Λαμία

Στο σημείο έφτασαν άμεσα Πυροσβεστική και Τροχαία για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το άλλο όχημα. Για το τροχαίο και τη φωτιά διενεργούνται ξεχωριστές προανακρίσεις.

(Με πληροφορίες από lamianow.gr)