Αλεξιπτωτιστές της 2ας Μοίρας Αλεξιπτωτιστών (2α ΜΑΛ) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου και μεταγωγικό C-130, με το ανάλογο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, συμμετείχαν στην πολυεθνική άσκηση Falcon Leap-25 που έλαβε χώρα στην Ολλανδία.

Η Falcon Leap-25 άρχισε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων από συνολικά 12 χώρες. Είναι δραστηριότητα που έχει σκοπό την επίτευξη διαλειτουργικότητας μέσων και δυνάμεων της Συμμαχίας καθώς και την υιοθέτηση κοινών πρακτικών στη σχεδίαση και διεξαγωγή αεραποβατικών επιχειρήσεων. Διοργανώνεται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου της Επιχείρησης «MARKET GARDEN» του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης οι αλεξιπτωτιστές εκτέλεσαν άλματα Στατικού Ιμάντα (ΣΙ) από ελληνικά και συμμαχικά μέσα, στο πλαίσιο εκτέλεσης αεραποβατικών επιχειρήσεων, ενώ το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν επετειακό άλμα.