Τους δράστες και το κίνητρο περιστατικού με πυροβολισμούς και έναν τραυματία στην περιοχή της Κυψέλης προσπαθούν να διαπιστώσουν τα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών.

Λίγο πριν από τις έντεκα το βράδυ της Δευτέρας πολίτης κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσε για επεισόδιο με πυροβολισμούς στην οδό Δροσοπούλου. Οταν οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, δεν βρήκαν κανένα από τους εμπλεκόμενους, αλλά εντόπισαν έξι κάλυκες στο πεζοδρόμιο και κηλίδες αίματος.

Λίγη ώρα αργότερα οι γιατροί του Γενικού Κρατικού Αθηνών ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές ότι ένας άνδρας εμφανίστηκε στα επείγοντα περιστατικά με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πόδι. Πρόκειται για έναν 56χρονο από τη Νιγηρία, στην κατάθεση του οποίου ευελπιστούν οι αστυνομικοί να αντλήσουν λεπτομέρειες για το περιστατικό.