Στο πλαίσιο του τριήμερου εορτασμού για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας διοργάνωσαν σήμερα, 15 Νοεμβρίου 2025, εκδήλωση στο κτίριο Αβέρωφ του ΕΜΠ, όπου βρέθηκαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Ανάμεσά τους ήταν ο Πάνος Ρούτσι και ο Ηλίας Παπαγγελής, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το αίθριο του Αβέρωφ γέμισε από νωρίς με κόσμο κάθε ηλικίας. Μικροί, μεγάλοι και ολόκληρες οικογένειες συμμετείχαν στον εορτασμό με έντονη συγκίνηση, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη της εξέγερσης του ’73. Ένας από τους κεντρικούς ομιλητές ήταν ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο κ. Ρούτσι, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε στους φοιτητές για τον αγώνα που δίνει για τον γιο του, συνδέοντας την προσωπική του απώλεια με την ανάγκη για δικαιοσύνη και σεβασμό στη ζωή. Κατά την έναρξη της ομιλίας του, οι φοιτητές φώναζαν συνθήματα, ενώ στο τέλος καταχειροκροτήθηκε θερμά.

«Έκανα απεργία πείνας, όχι από μίσος, αλλά από ανάγκη», ανέφερε, εξηγώντας πως στόχος του ήταν να ακουστεί η φωνή των παιδιών που χάθηκαν και να υπενθυμίσει σε όλους ότι η δικαιοσύνη δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Τόνισε ότι δεν ζητούν εκδίκηση, αλλά αλήθεια, ευθύνη και ασφάλεια, ώστε να μην επαναληφθούν άλλες τραγωδίες σαν αυτή των Τεμπών.

Ο πατέρας του Ντένις επισήμανε επίσης τον σημαντικό ρόλο της νέας γενιάς, η οποία μπορεί να συμβάλει στην αλλαγή και να συνεχίσει τον αγώνα για δικαιοσύνη και διαφάνεια. «Εσείς δώσατε φωνή σε εκείνους που δεν έχουν πια φωνή. Η προσπάθειά σας είναι η συνέχεια αυτού του αγώνα», είπε, απευθυνόμενος στους φοιτητές.

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο κ. Ρούτσι τόνισε πως η μνήμη των χαμένων παιδιών πρέπει να μετατραπεί σε συλλογική δράση. «Όσο ανασαίνω, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, όχι μόνο για τον Ντένις, αλλά για όλα τα παιδιά, για να μην υπάρξουν ποτέ ξανά Τέμπη», κατέληξε, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με θερμά χειροκροτήματα και τον κόσμο να αποχαιρετά την ατμόσφαιρα με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων.