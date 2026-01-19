Αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το ζήτημα των αμβλώσεων με τον γνωστό τραγουδοποιό Φοίβο Δεληβοριά να σχολιάζει σε ανάρτησή του στο Facebook, ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

Όπως σχολιάζει, «γίνεται πιο ξεκάθαρο γιατί ο Σύλλογος των Τεμπών κρατά αποστάσεις από το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού».

«Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση» σημειώνει ο Φοίβος Δεληβοριάς.



Η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξής της στο OPEN, ρωτήθηκε για τη θρησκεία τις αρθρώσεις και τις πεποιθήσεις της σχετικά, λέγοντας ότι «δεν θα το απαρνηθώ ότι πιστεύω, και δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να απολογηθώ για αυτό» λέγοντας ότι «καταλαβαίνει τα δικαιώματα και των δύο -και των γυναικών και των αγέννητων μωρών- και ότι το θέμα θα πρέπει να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση».