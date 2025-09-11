Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί. Ειδικότερα, στο σημείο της φωτιάς επιχειρούν 120 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 38 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό τους.

Advertisement

Advertisement

Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. September 11, 2025

Ήχησε το 112 για εκκένωση

Με δεύτερο μήνυμα από το 112 , οι κάτοικοι της περιοχής Λάκκα Αχαΐας καλούνται να απομακρυνθούν, με κατεύθυνση προς Κρήνη και Γρηγόρη.

Νωρίτερα, μήνυμα από την πολιτική προστασία έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής στα κινητά τους, προκειμένου να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άλσος της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025

Εφημερίδα “Φιλόδημος” Αιγίου