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Δεκαεξάχρονος που φέρεται να είχε στην κατοχή του ναρκωτικά με σκοπό τη διακίνησή τους συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής στη Γλυφάδα, αφού αντιστάθηκε χτυπώντας τους αστυνομικούς.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews για την υπόθεση, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι ο 16χρονος φέρεται να εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες, έτοιμες προς διανομή. Όπως σημείωσε, ο ανήλικος αντιστάθηκε και επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθεί από ποιους προμηθευόταν τις ουσίες και ποια άλλα πρόσωπα εμπλέκονται στο κύκλωμα διακίνησης.

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Η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι εγκληματικές οργανώσεις επιχειρούν να προσεγγίσουν νεαρά άτομα, ακόμη και ανηλίκους, πολλοί από τους οποίους είναι και οι ίδιοι χρήστες και στρέφονται στη διακίνηση ναρκωτικών προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δόση τους.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η 42χρονη μητέρα του, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Ο δεκαεξάχρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε πάρκο να κάνει ύποπτες κινήσεις. Του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο ωστόσο δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις: Αρχικά, φέρεται να έκρυψε σε ένα δέντρο νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν.