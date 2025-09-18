Ένας άνδρας εντοπίστηκε σε κεντρικό σημείο της Γλυφάδας και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης.

Το περιστατικό συνέβη στις 03:15 τα ξημερώματα, στην οδό Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών είναι πιθανό ο άνδρας να επιχείρησε να μπει στον κάδο για να αποσπάσει ρούχα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του με ειδικά διασωστικά εργαλεία και τον παρέδωσαν χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ασφυξία ως το επικρατέστερο αίτιο θανάτου.