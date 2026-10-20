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Η τοπική κοινωνία των Γρεβενών εξακολουθεί να είναι αναστατωμένη από την υπόθεση της εξωσυζυγικής σχέσης ενός 68χρονου ιερέα με μια 43χρονη αγιογράφο, η οποία κατέληξε στις δικαστικές αίθουσες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία της 43χρονης σε βάρος του πρώην συντρόφου της για απειλές και revenge porn. Από την πλευρά του, το περιβάλλον του ιερέα υποστηρίζει ότι υπήρχαν οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ των δύο. Την ημέρα που επρόκειτο να δικαστεί η υπόθεση, ο 68χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

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Η δίκη, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου 2026, ύστερα από αίτημα της συνηγόρου του, καθώς ο ιερέας νοσηλευόταν. Για την υπόθεση έχει παρέμβει εισαγγελέας, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοίνωσε την απαλλαγή του από τα διοικητικά του καθήκοντα.

«Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο (την) αγάπησα…»

Για πρώτη φορά, ο 68χρονος ιερέας μίλησε δημόσια για τη σχέση του με την 43χρονη, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος είχε αναπτύξει έντονα συναισθήματα για εκείνη, αλλά τελικά αισθάνθηκε προδομένος.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Το Πρωινό», ανέφερε ότι την είχε αγαπήσει, ωστόσο είχε αρχίσει να υποψιάζεται πως η σύντροφός του είχε επαφές και με άλλον άνδρα.

«Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο αγάπησα, ναι. Ξέρετε, είχα από… περίπου από τον Μάρτη μήνα, τον Απρίλη, δεν έβλεπα καθαρά τα μάτια της και της έλεγα: “Δεν με κοιτάς καθαρά”. Αυτή ριχνόταν επάνω… γιατί ήταν έτσι και μικροκαμωμένη, ριχνόταν επάνω μου, δίπλωνε τα πόδια στη μέση μου και μου έλεγε “σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ, έχεις τόσο καιρό να μου πεις σε αγαπώ”, μου έλεγε», είπε χαρακτηριστικά ο ιερέας.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τις αμφιβολίες που είχε αρχίσει να διατηρεί για τη συμπεριφορά της 43χρονης, καθώς, όπως υποστήριξε, παρατηρούσε αλλαγές στη στάση της απέναντί του.

«Εγώ δεν μιλούσα, απλώς χαμογελούσα. Μετά από 15 μέρες, έτσι όπως αγκαλιαζόμασταν σαν ζευγάρι, την κοιτούσα στα μάτια και της έλεγα: “Τι μου κρύβεις, για πες μου; Δεν βλέπω τα μάτια σου καθαρά”. Αυτή μάλλον έπαιζε κι αλλού, γιατί μου έλεγε ένας επίτροπος ότι πήγαινε πίσω στα παγκάκια και μιλάει με τις ώρες. Το είχα υπόψη μου, ήξερα ότι θα την κάνει…», συνέχισε ο 68χρονος.

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Όπως ισχυρίστηκε, αντιλήφθηκε ότι η πρώην σύντροφός του επικοινωνούσε ερωτικά με άλλον άνδρα, όταν άκουσε μια τηλεφωνική συνομιλία της σε ζωντανή σύνδεση. Το περιστατικό, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβη στις 21 Ιουλίου, όταν εκείνη κατέβηκε με την κόρη της.

«Τη διέκοψε εκείνη (τη σχέση), όχι εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η παπαδιά με κοιτάει και κλαίει. Τι να πει;»

Ο ιερέας αναφέρθηκε και στη σύζυγό του, η οποία, σύμφωνα με όσα είπε, δεν γνώριζε για την εξωσυζυγική του σχέση με την 43χρονη.

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«Σε εμένα δεν είπε τίποτα. Με κοιτάει και κλαίει. Τι να πει; Είναι ακέραιος άνθρωπος, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η παπαδιά μου, εγώ δεν ήμουν εντάξει, αυτή είναι μια χαρά. Τα λάθη είναι δικά μου. Εγώ που πίστεψα σε αυτόν τον άνθρωπο και του δόθηκα τόσο πολύ και με πρόδωσε έτσι και με πούλησε. Και δεν έφτανε αυτό, με οδηγεί εκεί που με οδηγεί τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε την απογοήτευσή του από τη σχέση με την 43χρονη και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Της έδωσα (της 43χρονης) ό,τι είχα και δεν είχα, τη ζωή μου, την ψυχή μου. Και παρ’ όλα αυτά, δεν το περίμενα ποτέ. Και να σας πω και κάτι, αν δείτε θεούσο άνθρωπο και κάνει μεγάλους σταυρούς, κόψτε χιλιόμετρα μακριά. Αυτή η θεούσα, από τις οργανώσεις αυτές τις εκκλησιαστικές, καταλάβατε;» κατέληξε ο ιερέας.

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Η καταγγελία της 43χρονης και οι ισχυρισμοί του ιερέα

Η 43χρονη προσέφυγε στις αρχές καταγγέλλοντας ότι, μετά τον χωρισμό τους, ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε πως θα δημοσιοποιούσε φωτογραφίες από προσωπικές τους στιγμές.

Κατά την έρευνα στο κινητό τηλέφωνο του ιερέα εντοπίστηκαν φωτογραφίες της 43χρονης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι επρόκειτο για υλικό που είχε ανταλλάξει μαζί της μέσω Viber, όταν βρίσκονταν σε απόσταση, και αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να το δημοσιοποιήσει.

Παράλληλα, ο 68χρονος επικαλείται οικονομική διαφορά με την πρώην σύντροφό του. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, της είχε δώσει προκαταβολή για την κατασκευή αγιογραφιών που επρόκειτο να φιλοτεχνήσει για λογαριασμό του.

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Όπως ισχυρίζεται, οι αγιογραφίες δεν παραδόθηκαν, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη καταβάλει τα χρήματα.

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Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών έχει θέσει προσωρινά τον ιερέα εκτός των διοικητικών του καθηκόντων και αναμένει τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, προκειμένου να αποφασίσει τις επόμενες ενέργειές της, μεταξύ των οποίων ενδέχεται να είναι και η οριστική παύση του.