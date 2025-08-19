47χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο Χαλάνδρι όπου 28χρονος άνδρας φέρεται να τη τραυμάτησε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στον περιβάλλοντα χώρο πολυκατοικίας. Ο δράστης συνελήφθει. Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία είναι ο 28χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας με θύμα 47χρονη γυναίκα, στο Χαλάνδρι.

Ο συλληφθείς που φέρεται να αποδίδει τη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της γυναίκας, σε αρνητικά σχόλια που έκανε το θύμα για τον ίδιο, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα. Μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί.

Advertisement

Advertisement

Η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στη σορό της εντοπίζονται πάνω από δέκα σοβαρά τραύματα. Δράστης και θύμα φαίνεται να είχαν γνωριστεί σε συσσίτια απόρων της εκκλησίας και να είχαν φιλική σχέση.