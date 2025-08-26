Με βασική υπερασπιστική γραμμή πως όλα έγιναν εν βρασμώ ψυχής, καθώς εξαγριώθηκε από όσα του έλεγε το θύμα, και δηλώνοντας μετανιωμένος βρίσκεται σήμερα στο ανακριτικό γραφείο ο 40χρονος συζυγοκτόνος του Βόλου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τελεσθείσα στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Μεταξύ των ισχυρισμών του είναι πως «δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω, να της κάνω κακό», ενώ όπως ανέφερε «έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου».

Μιλώντας στο Live News του Mega, ο 40χρονος ανέφερε πως «αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου, δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου. Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μου είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφο της. Οι υπόνοιες μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας».

Ο κατηγορούμενος πρόσθεσε μάλιστα ότι «έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Δούλεψα σκληρά για την οικογένεια μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, όμως στο TikTok και στο Facebook επικοινωνούσε με άλλον άντρα και άλλαξε τελείως η συμπεριφορά της. Προσπάθησα πολλές φορές να σώσω τον γάμο μου, είχαμε μόνο επεισόδια φραστικά ποτέ δεν σήκωσα το χέρι. Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη».

Αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Όπως δήλωσε, ο 40χρονος δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει την 36χρονη Μαριόλα, σύζυγό του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους. «Δεν είναι δολοφόνος, δεν ήταν κακοποιητής, δεν είναι βίαιος άνθρωπος» ισχυρίστηκε.

«Θα ζητήσω τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Το έκανε εν βρασμώ ψυχής, έχει δείξει μεταμέλεια. Πήρε ένα εργαλείο από το μπάρμπεκιου και της κατάφερε δύο μαχαιριές. Δεν το είχε προσχεδιάσει, κοίταζε κρυμμένος εάν ζει και προσευχόταν» είπε.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η μαρτυρία της 18χρονης κόρης

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία της 18χρονης κόρης του ζευγαριού, η οποία ήταν μπροστά την ώρα της δολοφονίας της μητέρας της από τον πατέρα της, ο οποίος όπως είπε τη ζήλευε παθολογικά και τονίζοντας πως δεν θέλει να τον ξαναδεί.

«Είχαν τσακωθεί αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή. Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Απλά άρχισε μόνο από την ζήλια και γι’ αυτό το έκανε» ανέφερε.

«Φώναζε η μητέρα μου «βοήθεια, βοήθεια» και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα και όταν την μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί την έριξε κάτω και όλα. Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φωνάζανε. Εγώ δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν και αυτό. Μετά άρχισε να λέει η μαμά «θες να με σκοτώσεις» και λέει «βάλτε την μικρή μέσα» και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε μετά» είπε.

«Ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, είναι 13 χρονών. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είχανε έναν τσακωμό γι’ αυτό το θέμα και είπε η μαμά «καλύτερα να χωρίσουμε» και έφυγε δύο μέρες, δεν τον έδιωξε η μαμά, απλά έφυγε μόνος του και μετά γύρισε, από δύο μέρες και μας έλεγε «το έχω μετανιώσει» και όλα αυτά αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου» σημείωσε.