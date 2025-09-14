Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας είναι η 14η Σεπτεμβρίου- και σήμερα συμπληρώνονται 103 χρόνια.

«Σήμερα είναι ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, έπειτα από ιστορική παρουσία περισσότερων από 3000 ετών. Θυμόμαστε, σεβόμαστε και τιμούμε τη μνήμη των χιλιάδων Ελλήνων που δολοφονήθηκαν και εκδιώχθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες για να ριζώσουν και πάλι, αυτοί οι ξεριζωμένοι, στην Ελλάδα μεταφέροντας μαζί τους όλη τη δημιουργική τους πνοή» αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα να είναι η σημερινή ημέρα “Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης από το Τουρκικό Κράτος”, γι’ αυτό κι εμείς, μακριά από διχασμούς και μισαλλοδοξίες, θυμόμαστε, γιατί η γνώση της ιστορίας είναι δύναμη κι όταν χρειάζεται, αποτροπή της επανάληψής της» συμπληρώνει.

Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίαςhttps://t.co/iuZyblySdC pic.twitter.com/Eja5B3W37z September 14, 2025

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας: «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία καθιερώθηκε με ομόφωνη απόφασή της Βουλής των Ελλήνων στις 24/9/1998. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και τον Μικρασιατικό Ελληνισμό. Κατάφερε να ορθοποδήσει μετά τον ξεριζωμό και να συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας. “… Ποιός έφυγε χτυπώντας πέταλα στις πλάκες; Κατάργησαν τα μάτια τους· τυφλοί. Μάρτυρες δεν υπάρχουν πια, για τίποτε” (Γ. Σεφέρη, «Επί Σκηνής Ε’») ».

Το δικό του μήνυμα ανέβασε και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας: «Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας Συμπληρώνονται 103 χρόνια από την ημέρα του ξεριζωμού… ».

Στην Επιμνημόσυνη Δέηση, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα και στην κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Προσφυγικού Ελληνισμού, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας παραβρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Η 14η Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που υπέστησαν τη φρίκη της γενοκτονίας. Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων ενός σχεδίου των Νεότουρκων και των Κεμαλιστών για τον αφανισμό των Χριστιανικών πληθυσμών, Μικρασιατών, Ποντίων, Αρμενίων, Ασσυρίων», έγραψε σε ανάρτησή του.

«Τιμούμε και την προσφορά των προσφύγων στο ελληνικό κράτος και τη συμμετοχή τους στον πλούτο της ελληνικής κοινωνίας. Διεκδικούμε την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και την αποκατάσταση της ιστορικής μνήμης», πρόσθεσε, τονίζοντας πως «η διατήρηση της μνήμης είναι ασπίδα απέναντι στον ιστορικό αναθεωρητισμό, που επιχειρεί να σβήσει εγκλήματα και να στερήσει το δικαίωμα των λαών στην αλήθεια. Είναι ασπίδα απέναντι και στη νέα βαρβαρότητα και στις νέες γενοκτονίες, που απειλούν την ισορροπία, την ασφάλεια και την ειρήνη».

«Η διεθνής κοινότητα οφείλει να αναμετρηθεί με το παρελθόν, να αναγνωρίσει τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο ως θεμέλιο ειρήνης και ασφάλειας», κατέληξε.

«Η Ελληνική Λύση απαντά σε όλους, όσοι μόνο στα λόγια “τιμούν” την Γενοκτονία των Ελλήνων, χωρίς να αναφέρουν εκείνους που έσφαξαν τους Έλληνες, δηλαδή τους Τούρκους, αλλά και όλους τους άλλους», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε: «Θα αγωνιστούμε διεθνώς για να γίνει παγκόσμια αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, όπως και των Ποντίων και κυρίως, θα σταματήσουμε να μιλάμε για “διάλογο με τους σφαγείς μας”. Επίσης θα σταματήσουμε κάθε ευρωπαϊκό κονδύλι που καταλήγει στους Τούρκους σφαγείς του Ελληνισμού».

Ο κ. Βελόπουλος συμπλήρωσε: «Τέρμα η υποκρισία των δήθεν “τιμητών” των Γενοκτονιών του Ελληνισμού, που δεν αγωνίστηκαν ποτέ ώστε να αναγνωριστούν οι Γενοκτονίες. Τέρμα η ασυλία σε αυτούς που δίνουν χρήματα στους Τούρκους και θέλουν “εποικοδομητικό διάλογο”, είτε πρόκειται για την κυβέρνηση είτε για τα υπόλοιπα “υποκομματίδια” της κυβέρνησης. ΥΓ: Εκάς οι βέβηλοι υποκριτές πολιτικάντηδες…», πρόσθεσε.

«Η 14η Σεπτεμβρίου…μας καλεί να σκύψουμε με δέος και σεβασμό στη θυσία των αδελφών μας που υπέστησαν τη Γενοκτονία του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Τιμούμε τα θύματα της Μικρασιατικής Καταστροφής: τους χιλιάδες Έλληνες που εξοντώθηκαν, εκτοπίστηκαν και ξεριζώθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες. Η φλόγα της Σμύρνης, που το 1922 έκαψε ζωές, περιουσίες και πολιτισμό, έγινε σύμβολο του μεγάλου ξεριζωμού, αλλά και πηγή ιστορικής μνήμης και ευθύνης. Στη θύμιση των προσφύγων του Μικρασιατικού Ελληνισμού, που με πίστη, μόχθο και αξιοπρέπεια αναγέννησαν την Ελλάδα, οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια απέναντι στη λήθη και την παραχάραξη. Η αναγνώριση της Γενοκτονίας αποτελεί χρέος δικαιοσύνης και μνήμης, τόσο προς τους προγόνους μας όσο και προς τις επόμενες γενιές. Η σημερινή ημέρα δεν είναι απλώς επετειακή. Είναι εθνική υπόμνηση ότι η ιστορία μας μάς διδάσκει, ότι η αλήθεια μας ελευθερώνει και ότι η Ρωμιοσύνη δεν ξεριζώνεται» αναφέρεται σε ανακοίνωση της «Νίκης».

«Η Θεσσαλονίκη, μια πόλη που υποδέχθηκε χιλιάδες ξεριζωμένους, ανθρώπους με σημαντική συμβολή στην οικονομική, κοινωνική, επιχειρηματική και πολιτιστική ανασυγκρότησή της μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1917, δεν ξεχνά: Θυμάται και τιμά», υπογραμμίζει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σε μήνυμά του για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Όπως επισημαίνει, «103 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που σημάδεψε ανεξίτηλα το σώμα του Ελληνισμού σηματοδοτώντας το μαρτυρικό τέλος της μακραίωνης παρουσίας του Ελληνισμού στην Ανατολή. Τα φρικιαστικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκείνες τις ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1922 παραμένουν μέχρι σήμερα μια ανοιχτή πληγή στο σώμα του Ελληνισμού».

Ο κ. Αγγελούδης τονίζει ότι «η Θεσσαλονίκη, μια πόλη που υποδέχθηκε χιλιάδες ξεριζωμένους, ανθρώπους με σημαντική συμβολή στην οικονομική, κοινωνική, επιχειρηματική και πολιτιστική ανασυγκρότησή της μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1917, δεν ξεχνά: Θυμάται και τιμά. Η προσφυγομάνα πόλη μας βίωσε πολύ έντονα αυτό που χαρακτηρίστηκε το “ελληνικό θαύμα εν ώρα ειρήνης”, η αποκατάσταση ενάμισι εκατομμυρίου προσφύγων σε 18, μόλις, χρόνια. Η ιστορική μνήμη και η διατήρησή της είναι δικαίωμα και υποχρέωση».

