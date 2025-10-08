Στη σύλληψη ενός 45χρονου οδήγησε ένα ερωτικό παιχνίδι ασφυξίας στο Ηράκλειο που φέρεται να «ξέφυγε» εκτός ελέγχου, με την 55χρονη σύντροφό του- η οποία του είχε δείξει ΚΑΡΠΑ για παν ενδεχόμενο, καθώς επρόκειτο για κοινή επιθυμία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Cretalive, η κατάσταση αυτή φέρεται να επαναλαμβανόταν μέχρι και προσφάτως οπότε και η 55χρονη άρχισε να νιώθει φόβο και ανησυχία για τη ζωή της και φέρεται να εξέφρασε στον σύντροφο της την πρόθεση της να μην συνεχίσει το ερωτικό παιχνίδι με την ασφυξία. Καταγγέλλει, όμως, ότι δεν βρήκε σύμφωνο τον 45χρονο, ο οποίος συνέχισε να την πιέζει.

Αστυνομικοί αναζήτησαν τον 45χρονο στο πλαίσιο του αυτοφώρου και εν τέλει τον εντόπισαν την μεθεπόμενη της καταγγελίας να παρακολουθεί το σπίτι της 55χρονης οπότε και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του 45χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη και σε βαθμό κακουργήματος ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορία για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων καθώς φέρεται να κατέγραφε με το κινητό κάποιες ευαίσθητες πτυχές της κοινής ερωτικής τους ζωής.

Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι ο άνδρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ φέρεται να προβάλλει συγκεκριμένους ισχυρισμούς για το κίνητρο της καταγγελίας σε βάρος του. Να σημειωθεί οτι ο 45χρονος υπέβαλε μήνυση στην 55χρονη για ψευδή κατάθεση, συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερη.