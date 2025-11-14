Τη στιγμή που έμαθε από τους γονείς της ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού θυμήθηκε η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου, Άρια Παπανικολάου, σε μια εξομολόγηση ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά.

Όπως είπε, ήταν μόλις 14 ετών όταν πληροφορήθηκε τη διάγνωσή της και η είδηση αυτή λειτούργησε για εκείνη σαν απελευθέρωση· ένιωσε ότι έβγαινε από ένα «κλουβί», με την αλήθεια να της δίνει χώρο να κατανοήσει τον εαυτό της και όσα βίωνε ήδη από τα παιδικά της χρόνια. Στόχος της σήμερα είναι, μιλώντας δημόσια, να προστατεύσει άλλα άτομα στο φάσμα, ώστε να μη βιώσουν τις ίδιες απορρίψεις και αποκλεισμούς.

«Έμαθα ότι έχω αυτισμό στα 14, στην εφηβεία μου. Δεν ήξερα τι να πω, αλλά όταν το έμαθα ένιωσα σαν να ήμουν σε ένα κλουβί και να ελευθερώθηκα», ανέφερε στην εκπομπή «Buongiorno», έχοντας δίπλα της τον πατέρα της, τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα Δημήτρη Παπανικολάου, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Μιλώντας για το βιβλίο της με τίτλο «Με λένε Άρια», εξήγησε πως γράφτηκε με δύο βασικούς σκοπούς: να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα και να διδάξει στον κόσμο πώς να φέρεται με καλοσύνη, σεβασμό και αποδοχή προς όσους διαφέρουν. «Δεν θέλω να περάσουν τον πόνο που πέρασα εγώ. Πέρασα γιγάντιο πόνο. Κανένας δεν με ήθελε. Με πρόδωσαν όλοι… Έτσι αισθάνομαι», είπε με ειλικρίνεια, εξηγώντας πως παρότι πληγώθηκε βαθιά, αυτό την έκανε μια πολύ δυνατή γυναίκα.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης θυμήθηκε στιγμές από τα μαθητικά της χρόνια, τότε που οι συμμαθητές της δεν την καλούσαν στα πάρτι, γεγονός που την έκανε να νιώθει αποκλεισμένη. Με αφορμή αυτή την εμπειρία, μίλησε απευθείας στα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, λέγοντάς τους πως όσο κι αν πληγώνουν οι απορρίψεις, δεν είναι το τέλος. «Θα βρείτε άλλους φίλους που θα σας αγαπούν και θα σας καλούν παντού… Οι άλλοι φταίνε, όχι εσείς», τόνισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι νιώθει πως επικοινωνεί καλύτερα με άτομα μέσα στο φάσμα, καθώς μοιράζονται κοινές εμπειρίες και αντιλήψεις. «Οι περισσότεροι από τους φίλους μου είναι στον αυτισμό. Η αγάπη μου είναι στον αυτισμό», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, μοιράστηκε και τα όνειρά της για το μέλλον: να συμβάλει στη βελτίωση του κόσμου, να δημιουργήσει οικογένεια, να παντρευτεί τον άντρα που αγαπά και να αποκτήσει παιδιά—όνειρα που, όπως είπε, τη γεμίζουν ελπίδα και δύναμη.