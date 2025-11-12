Το No Limits powered by Betsson, το μακροβιότερο fight show στην Ελλάδα, που ίδρυσαν τα αδέρφια Γεωργία και Σταμάτης Μπιτάκου, υπόσχεται μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη δράση, ένταση και πάθος, με την πιο πολυαναμενόμενη αναμέτρηση στα 84 kg ανάμεσα στον Χαρίλη “The Saint” Μαλιχούδη και τον Νίκο “Grexican” Αβραμίδη, αλλά και δυνατά fights τίτλου στο K-1.

Η Betsson, στηρίζοντας έμπρακτα τον αθλητισμό και τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, ενώνει τις δυνάμεις της με τη διοργάνωση για να προσφέρει στο κοινό μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει ψυχαγωγία, πάθος και σεβασμό.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική, performances και εκπλήξεις, ενώ το μήνυμα κατά της βίας μέσα από την καμπάνια «Στην Αγάπη δεν χωράει Βία» θα δώσει ξεχωριστό νόημα στη διοργάνωση. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πανελλαδικής καμπάνιας της Betsson κατά του bullying, που περιλαμβάνει ενημερωτικά σεμινάρια, videos από τις ομάδες που στηρίζει, καθώς και διαδραστικά activations και fanzone events σε όλη την Ελλάδα.

Μια μαχητική βραδιά που θα γράψει ιστορία με την υπογραφή της Betsson.