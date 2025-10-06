Η Betsson, συνεχίζοντας να στηρίζει τον αθλητισμό και τις τοπικές κοινωνίες, ήταν φέτος Επίσημος Χορηγός στον 10ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου.



Ο θεσμός, που έχει καθιερωθεί ως η κορυφαία δρομική γιορτή του νησιού, γιόρτασε δέκα χρόνια ζωής με ρεκόρ συμμετοχών, φιλοξενώντας χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό στις διαδρομές των 21,1 χλμ., 10 χλμ., 5 χλμ., καθώς και σε αγώνες για παιδιά και άτομα με αναπηρία.

Η Betsson έδωσε έντονο παλμό στη διοργάνωση, με το fan zone της να αποτελεί σημείο συνάντησης για δρομείς και θεατές, μοιράζοντας δώρα και χαμόγελα. Στις απονομές παρευρέθηκε ο κ. Θάνος Μαρίνος, Managing Director της Betsson, εκπροσωπώντας την εταιρεία και δίνοντας έμφαση στη σημασία της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό της Κρήτης.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία των ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ, Γιάννη Θεοδοσουλάκη και Μανώλη Φαϊτάκη, οι οποίοι βρέθηκαν κοντά στους δρομείς και τους επισκέπτες, φωτογραφήθηκαν με τον κόσμο, αντάλλαξαν χαμόγελα και μηνύματα ενθάρρυνσης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη γιορτινή ατμόσφαιρα της ημέρας.

Μέσα από τη στήριξή της στον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης, η Betsson αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην προώθηση του αθλητισμού, της ευγενούς άμιλλας και της ενεργής συμμετοχής σε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Η Η Betsson δίνει το παρόν σε σημαντικές διοργανώσεις με συνέπεια, υποστηρίζοντας τοπικές πρωτοβουλίες και ενδυναμώνοντας τον ρόλο του αθλητισμού ως φορέα θετικών αλλαγών για την κοινωνία.



