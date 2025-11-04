Η Betsson δίνει την ευκαιρία σε δύο φιλάθλους να ζήσουν από κοντά την εμπειρία του Άρη Betsson στη Λιθουανία.

Το Betsson Charter αναχωρεί για την Κλαϊπέντα και τον αγώνα Νεπτούνας – Άρης Betsson, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο ταξιδιού αξίας 1.000€.

Το πακέτο περιλαμβάνει:

Αεροπορικά εισιτήρια & φόρους αεροδρομίου

Εισιτήριο αγώνα Νεπτούνας – Άρης Betsson

Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο όπου θα διαμένει η ομάδα

Πρωινό

Μεταφορά με πούλμαν

Ασφάλεια ταξιδιού

Οι νικητές θα ταξιδέψουν με το Betsson Charter μαζί με την αποστολή του Άρη Betsson και θα απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία στη Λιθουανία, ζώντας από κοντά την ατμόσφαιρα του ευρωπαϊκού αγώνα.



Για να μάθεις περισσότερα για την προσφορά* της Betsson πατάς εδώ



Ανεξάρτητα από την κλήρωση, οι φίλοι του Άρη μπορούν να εξασφαλίσουν από τώρα τη θέση τους στο μεγάλο ταξίδι στη Λιθουανία.

Ο Άρης Betsson διαθέτει 120 θέσεις που μπορούν να κλείσουν οι φίλοι της ομάδας μέσα από 3 διαφορετικά πακέτα. Μια κορυφαία εμπειρία στον εκτός έδρας αγώνα, από την πτήση προς και από τη Λιθουανία, μέχρι και τη διαμονή στο ξενοδοχείο που θα βρίσκεται η αποστολή της ομάδας!

Για πληροφορίες – δηλώσεις συμμέτοχης, μπορείς να μάθεις περισσότερα πατώντας εδώ.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις