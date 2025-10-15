Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της στα χωριά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης και αλληλεγγύης.

Ο έβδομος σταθμός είναι η Άνω Μερά της Μυκόνου, ένα πανέμορφο χωριό που όμως αντιμετωπίζει και τις δικές του προκλήσεις, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες.

Στο νέο επεισόδιο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επισκέπτεται την Άνω Μερά και παραδίδει έναν απινιδωτή, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας.

Τον απινιδωτή παρέλαβαν ο Πρόεδρος του χωριού, κ. Νίκος Ελευθερίου, και η γιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου, κα. Κορίνα Ανθοπούλου, οι οποίοι μίλησαν για τη σημασία αυτής της προσφοράς.

Η κα. Ανθοπούλου τόνισε πως η ύπαρξη ενός απινιδωτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε κρίσιμες στιγμές, επιτρέποντας την άμεση παρέμβαση σε περιστατικά που απειλούν τη ζωή ενός ανθρώπου, μέχρι να φτάσει εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Όπως υπογράμμισε, «ο απινιδωτής σώζει ζωές και η πρόσβαση σε ένα τέτοιο εργαλείο κάνει τεράστια διαφορά για την ασφάλεια των κατοίκων».



Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, η Betsson αποδεικνύει πως η πρόληψη, η ετοιμότητα και η προσφορά μπορούν να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο.

Το ταξίδι της Betsson συνεχίζεται γιατί κάθε χωριό έχει τη δική του ιστορία, και κάθε κοινότητα αξίζει στήριξη!

Δείτε το νέο επεισόδιο στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube: https://youtu.be/xistUlSIJvY