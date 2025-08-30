Η Εθνική ομάδα νίκησε την οικοδέσποινα Κύπρο με 96-69 για τη 2η αγωνιστική του Γ’ ομίλου του EuroBasket 2025, συνεχίζοντας στην πρώτη θέση του ομίλου, παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το ευέλικτο σχήμα του Σπανούλη στην πρώτη περίοδο



Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε με τους Κατσίβελη, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη, Σαμοντούροφ και Κώστα Αντετοκούνμπο, με στόχο να πλησιάσει κοντά στο καλάθι. Η Κύπρος περιορίσε την Εθνική στις πρώτες επιθέσεις, αλλά με την επιθετική μαεστρία του Ντόρσεϊ η Ελλάδα βρήκε ρυθμό και έκλεισε το δεκάλεπτο προηγούμενη με 22-13, χάρη και στην είσοδο των Μήτογλου και Τολιόπουλου.

Η διαφορά ταχύτητας και ο Σαμοντούροφ



Στη δεύτερη περίοδο, η Εθνική προσπάθησε να βρει ρυθμό μέσω συνεργασίας ψηλών και γκαρντ. Κορυφαίοι ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ενώ ο Σαμοντούροφ ξεχώρισε με 9 πόντους και 4 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα στο +12 (43-31) στο ημίχρονο. Παρά την απουσία του Γιάννη, η διάθεση των διεθνών παρέμεινε υψηλή.

Η Εθνική χτίζει διαφορά και κλείνει τη νίκη



Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ελλάδα πάτησε γκάζι και αύξησε τη διαφορά από +12 σε +22, με τους Μήτογλου, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη και Σαμοντούροφ να τελειώνουν το παιχνίδι διψήφιοι. Η Κύπρος δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό, με τον Γουίλις να σημειώνει 15 πόντους και τον Τίγκα 12, τους μοναδικούς διψήφιους για την ομάδα τους.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96