Μια μικρή απόδραση στη Μύκονο έκανε το περασμένο Σαββατοκύριακο η Ιωάννα Τούνη, με αφορμή ένα γεγονός που είχε για εκείνη ξεχωριστή συναισθηματική αξία.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ταξίδεψε στο νησί των ανέμων για να βαφτίσει την κόρη της αγαπημένης της φίλης, Ντόρις Ηλέκτρα, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της νονάς. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ένα παραθαλάσσιο εκκλησάκι με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, σε μια ατμόσφαιρα που θύμιζε παραμύθι.

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε εκεί μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και τον γιο τους, Πάρη, που έκλεψε τις εντυπώσεις με την παρουσία του. Μαζί με τις φίλες της, Στέλλα και Λένια, στάθηκαν στο πλευρό της μικρής νεοφώτιστης, η οποία πήρε το όνομα Ίρις.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Ιωάννα μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τη βάφτιση, συνοδεύοντάς τες με ένα συγκινητικό μήνυμα για τη μικρή Ίριδα και τη φιλία που τη συνδέει με τη μητέρα της.

«Φίλες που ‘γίναν ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Πόση ευλογία που μας αξίωσε ο θεός να βαφτίσουμε όλες μαζί την πατατούλα μας. Εύχομαι να πάρει λίγα από όλα τα καλά στοιχεία που έχουμε και οι 3 χαζονονές της, γιατί αν πάρει από τα στραβά μας, ζήτω που καήκαμε! Σας αγαπώ ως τον ουρανό! Να είμαστε πάντα μαζί, ενωμένες και αγαπημένες και να μεγαλώσουμε όμορφα την μικρή μας», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στην ανάρτησή της.

