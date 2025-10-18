Εντυπωσιακή διεθνή διάκριση πέτυχε ο Αλέξανδρος Αγγελιδάκης, ενήλικας μαθητής του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ηρακλείου. Ο νεαρός εφευρέτης συμμετείχε στο Συνέδριο Εφευρετών της Σίλικον Βάλεϊ, που πραγματοποιήθηκε στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, και απέσπασε τρία βραβεία – ένα χρυσό και δύο ασημένια – για τις πρωτότυπες δημιουργίες του.

Οι διακρίσεις αφορούσαν τις καινοτόμες προσαρμογές του κύβου του Ρούμπικ για άτομα με τύφλωση, αχρωματοψία και νόσο Αλτσχάιμερ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κύβος που έχει σχεδιαστεί για τυφλούς διαθέτει έξι καταγραφείς ήχου που λειτουργούν συνδυαστικά, επιτρέποντας στον χρήστη να «αναγνωρίζει» τα χρώματα μέσα από ήχους, αντί της αφής – μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από τις συνήθεις.

Όσον αφορά την εκδοχή του κύβου για άτομα με Αλτσχάιμερ, εκεί κάθε κυβίσκος εκπέμπει έναν διαφορετικό ήχο, μια φράση ή ένα μουσικό απόσπασμα. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης καλείται να θυμηθεί ποιος ήχος αντιστοιχεί σε ποιο χρώμα, εξασκώντας τη μνήμη του μέσα από το παιχνίδι.

Η εφευρετική προσέγγιση του Αλέξανδρου Αγγελιδάκη όχι μόνο κέρδισε το ενδιαφέρον της διεθνούς επιτροπής, αλλά ανέδειξε και το επίπεδο δημιουργικότητας και τεχνογνωσίας που μπορεί να αναπτυχθεί στα ελληνικά Επαγγελματικά Λύκεια.