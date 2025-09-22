Η Μαρία Καρυστιανού βάζει τέλος στα σενάρια για προσχώρησή της στο ΠΑΣΟΚ μέσω ανάρτησή της.

Υπενθυμίζεται σε συνέντευξή της το Σάββατο είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθεί σε κάποια πρωτοβουλία ανεξάρτητων πολιτών, όπως η ίδια το περιέγραψε.

Advertisement

Advertisement

Ακολούθησαν διάφορα δημοσιεύματα κάποια εκ των οποίων ανέφεραν ότι η Μαρία Καρυστιανού προχωρά στην ίδρυση πολιτικού κόμματος, ενώ κάποια άλλα που ανέφεραν ότι θα αναμειχθεί ενεργά με την πολιτική προσχωρώντας στο ΠΑΣΟΚ.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 μιλά για «μυθεύματα που κατασκευάζονται για να θολώσουν την αλήθεια» και αφήνει αιχμές για υποτελή τρολ και δημοσιογράφους που αναπαράγουν ψεύδη.



Όπως τονίζει χαρακτηριστικά «Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας ;



Δεν έχετε καταλάβει όμως όλοι, ακόμη και τα υποτελή τρολ και οι κίτρινοι δημοσιογράφοι ότι η αλήθεια είναι φως και δεν κρύβεται, όσο και αν κάνετε τα πάντα για να τη μπαζώσετε, ακολουθώντας τη συνταγή των αφεντικών σας.»



Μάλιστα στέκεται στο γεγονός ότι ενόσω ο Πάνος Ρούτσι εμμένει για ένατη μέρα στην απεργία πείνας «συκοφάντες φλομώνουν τον κόσμο με ψέματα. Και βέβαια περιμένουμε και άλλα ψέματα, που θα βγουν στην συνέχεια».