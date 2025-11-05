Γεγονός αποτελεί η επαναλειτουργία του σημαντικότερου Πάρκου της Ηπείρου. Το Paralimnio μεταμορφώθηκε σε The Lake Center, έναν πλήρως αναβαθμισμένο εμπορικό και ψυχαγωγικό χώρο, που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως κορυφαίος προορισμός αγορών, εστίασης και ψυχαγωγίας για τα Ιωάννινα και όλη την Ήπειρο, αλλά και προορισμός για τους επισκέπτες από γειτονικές περιοχές και χώρες.

Το Πάρκο, επί της Λεωφόρου Γεννηματά, του νέου περιφερειακού οδικού άξονα της πόλης, ανακαινίσθηκε, απέκτησε νέα επωνυμία, νέο λογότυπο και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα brands, κατανεμημένα σε 10.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων και όμορφα διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους πρασίνου. Έτσι, οι επισκέπτες θα βρίσκουν εύκολα όλα τα απαραίτητα για το σπίτι, την οικογένεια και την καθημερινότητα, με άνετο πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση από κάθε σημείο της πόλης μέσω Λεωφόρου Γεννηματά – αλλά και μέσω της Εγνατίας, της Ιόνιας οδού.

Δημοφιλή brands για όλους

Οι πρώτες «αφίξεις» είναι γεγονός: Ήδη λειτουργεί κατάστημα Pepco, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το σπίτι, τα παιδιά και τις ανάγκες της καθημερινότητας. Πριν λίγες μέρες , άνοιξε και το νέο Supermarket ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ με εκθεσιακούς χώρους 1.100 τ.μ. και 64 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν στο πάρκο οι βασικές αγορές της καθημερινότητας – σε έναν ενιαίο, εύκολα προσβάσιμο και άνετο χώρο, όπου το shopping, η διασκέδαση και η κοινωνική ζωή δίνουν «ραντεβού».

Προς το τέλος Ιανουαρίου 2026 σειρά θα πάρει το επίσης διεθνές brand μόδας και ειδών σπιτιού, η Sinsay, που φέρνει και αυτή σύγχρονο αέρα στο πάρκο! Οι επισκέπτες θα έχουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για αγορές από γνωστά καταστήματα που έρχονται για να αναβαθμίσουν την καταναλωτική εμπειρία.

Όλα όσα αναζητάς για ψυχαγωγία και διασκέδαση!

Συμπληρωματικά με το εμπορικό κομμάτι και τα δημοφιλή brands, το πάρκο διατηρεί και τον ψυχαγωγικό του χαρακτήρα. Έτσι, σημαντικό πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους σινεφίλ συνεχίζουν να αποτελούν οι σύγχρονες κινηματογραφικές αίθουσες Odeon by TFG, που λειτουργούν καθημερινά στον χώρο. Το πάρκο διαθέτει για τους επισκέπτες του 370 θέσεις στάθμευσης και βρίσκεται δίπλα στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων, με άμεση πρόσβαση για όλους, μέσω της νέας περιφερειακής.

Με την ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών, ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου που προσφέρει, το The Lake Center φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε hub εμπορίου κι αναψυχής, δημιουργώντας νέα δεδομένα στο λιανεμπόριο της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Ταυτόχρονα, «υπόσχεται» να προσφέρει σε όλους τα απαραίτητα της καθημερινότητας αλλά και εμπειρίες που ξεπερνούν τα συνηθισμένα. Είτε πρόκειται για αγορές, είτε για μια βόλτα με φίλους, είτε για μια βραδιά στο σινεμά, το εμπορικό πάρκο των Ιωαννίνων είναι έτοιμο να γίνει ένας προορισμός για όλους!