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Τα μέλη της οργάνωσης εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους ενέργειας ή λογιστές, ενώ παράλληλα πραγματοποιούσαν συστηματικές διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων.

Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη έξι ατόμων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά δεκατέσσερα πρόσωπα για διάφορα κακουργήματα και πλημμελήματα.

Το παράνομο οικονομικό όφελος της ομάδας ξεπερνά τις 350.000 ευρώ, έχοντας εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστειών.

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Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες, διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών από αυτοκίνητα στην Αττική εξάρθρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγάρων. Το παράνομο οικονομικό όφελος της ομάδας εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 350.000 ευρώ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστειών.

Τα μέλη της οργάνωσης εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, λογιστές, φοροτεχνικούς ή ακόμη και αστυνομικούς. Παράλληλα, πραγματοποιούσαν διαρρήξεις κατοικιών, κυρίως στην Ελευσίνα, τη Μαγούλα, τη Μάνδρα, τη Νίκαια, το Κερατσίνι και το Χαϊδάρι, ενώ αφαιρούσαν καταλύτες από σταθμευμένα οχήματα, κυρίως παλαιότερων μοντέλων, στην περιοχή των Μεγάρων.

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Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 38, 36, 35, 27, 25 και 24 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη οκτώ ταυτοποιημένα άτομα, τα οποία κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απατών, για ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση από τον Ιανουάριο του 2026. Η ομάδα λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση, επιδιώκοντας την τέλεση απατών και διακεκριμένων κλοπών, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Η εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης διακρίνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις τηλεφωνικές απάτες, τις διαρρήξεις κατοικιών και τις κλοπές καταλυτών.

Τηλεφωνικές απάτες με βάση τα Άνω Λιόσια

Η πρώτη μορφή δράσης της οργάνωσης αφορούσε την οργανωμένη και συστηματική εξαπάτηση πολιτών. Τα μέλη της είχαν κατανεμημένους ρόλους: άλλοι πραγματοποιούσαν τις τηλεφωνικές κλήσεις και εντόπιζαν τα κατάλληλα θύματα, ενώ άλλοι αναλάμβαναν να παραλάβουν τα χρήματα και τα τιμαλφή.

Η δράση τους δεν περιοριζόταν στην Αττική, αλλά επεκτεινόταν και σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ως βασικό σημείο επιχειρησιακού συντονισμού χρησιμοποιούσαν τα Άνω Λιόσια, όπου λειτουργούσε το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης.

Αρχικά, ορισμένα μέλη επικοινωνούσαν με πιθανά θύματα και αξιολογούσαν την ανταπόκρισή τους. Όσοι κρίνονταν κατάλληλοι στόχοι παραπέμπονταν στη συνέχεια σε κεντρικό τηλεφωνητή, ο οποίος αναλάμβανε να συνεχίσει την επικοινωνία και να ολοκληρώσει την απάτη.

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Για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, οι τηλεφωνητές εμφανίζονταν με ψευδείς ιδιότητες, όπως υπάλληλοι εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, λογιστές, φοροτεχνικοί ή αστυνομικοί. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να πείσουν τα θύματα να παραδώσουν χρήματα και αντικείμενα αξίας.

Η επικοινωνία και ο συντονισμός των μελών υποστηρίζονταν από τηλεφωνικές συνδέσεις και συσκευές που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τις επιχειρησιακές ανάγκες της ομάδας.

Το πρόσχημα των υπαλλήλων ηλεκτρικής ενέργειας

Σε μία από τις μεθόδους εξαπάτησης, τα μέλη της οργάνωσης τηλεφωνούσαν στα θύματα προσποιούμενα εκπροσώπους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Ισχυρίζονταν ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της κατοικίας τους, επικαλούμενοι αυξημένη κατανάλωση ρεύματος, διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή ενδεχόμενη ρευματοκλοπή.

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Προκειμένου να προκαλέσουν ανησυχία και να πιέσουν τους πολίτες να ενεργήσουν άμεσα, προειδοποιούσαν για πιθανή διακοπή ρεύματος και επιβολή προστίμου. Για να κάνουν το σενάριό τους πιο πειστικό, χρησιμοποιούσαν ηχογραφημένα μηνύματα που παρέπεμπαν στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και έδιναν οδηγίες για υποτιθέμενους ελέγχους στο εσωτερικό των κατοικιών.

Στη συνέχεια, επικαλούμενοι τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή βλάβης εξαιτίας υποτιθέμενης ηλεκτρικής υπερφόρτωσης, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στο σπίτι.

Την ίδια στιγμή, οι τηλεφωνητές συνεργάζονταν με τους λεγόμενους «εισπράκτορες», οι οποίοι μετέβαιναν στις κατοικίες και αφαιρούσαν τα αντικείμενα, εκμεταλλευόμενοι την παραπλάνηση και την προσωρινή απασχόληση των θυμάτων.

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Μετά την αφαίρεση των χρημάτων και των τιμαλφών, άλλο μέλος της οργάνωσης εμφανιζόταν ως αστυνομικός, επιχειρώντας να συλλέξει πληροφορίες για τα αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί και τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η πράξη.

Η απάτη με τους δήθεν λογιστές

Μια δεύτερη μέθοδος βασιζόταν στην προσποίηση βοηθών λογιστών, οι οποίοι επιχειρούσαν να δημιουργήσουν σχέση εμπιστοσύνης με τα υποψήφια θύματα.

Οι δράστες ενημέρωναν τους πολίτες ότι δήθεν είχε επιβληθεί φορολογικό πρόστιμο, η εφαρμογή του οποίου είχε προσωρινά ανασταλεί χάρη σε δικές τους ενέργειες. Ως αιτία ανέφεραν την ύπαρξη κάποιου αντικειμένου αξίας που δεν είχε δηλωθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή.

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Παράλληλα, συγκέντρωναν πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία των θυμάτων που είχαν δηλωθεί, καθώς και για τυχόν μεταβολές στην οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση.

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Στη συνέχεια, προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων προστίμων λόγω της κατοχής αδήλωτων τιμαλφών. Με αυτό το πρόσχημα, έπειθαν τους πολίτες να συγκεντρώσουν κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, τα οποία, όπως ισχυρίζονταν, έπρεπε να φωτογραφηθούν, να εκτιμηθούν και να καταχωριστούν σε σχετικό σύστημα.

Αφού συμφωνούσαν με τα θύματα για τον τρόπο παραλαβής, ο «εισπράκτορας» μετέβαινε στο προκαθορισμένο σημείο και παραλάμβανε τα πολύτιμα αντικείμενα.

Διαρρήξεις κατοικιών σε έξι περιοχές της Αττικής

Ο δεύτερος άξονας της εγκληματικής δραστηριότητας αφορούσε συστηματικές διαρρήξεις κατοικιών, κυρίως στην Ελευσίνα, τη Μαγούλα, τη Μάνδρα, τη Νίκαια, το Κερατσίνι και το Χαϊδάρι.

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Οι δράστες επέλεγαν τους στόχους τους κατά τις μεσημβρινές ή τις βραδινές ώρες, αφού προηγουμένως εξακρίβωναν ότι οι ένοικοι απουσίαζαν από τα σπίτια τους.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν οχήματα που είχαν αποκτήσει με σκοπό να υποστηρίζουν την εγκληματική τους δραστηριότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τοποθετούσαν στα αυτοκίνητα κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των διαρρήξεων φρόντιζαν να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους, ώστε να δυσχεραίνουν την αναγνώρισή τους. Η δράση τους υποστηριζόταν από συνεργούς, οι οποίοι αναλάμβαναν την οδήγηση και την επιτήρηση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι συνεργοί αυτοί διατηρούσαν επικοινωνία με τα άτομα που βρίσκονταν μέσα στις κατοικίες, προκειμένου να τους ενημερώνουν σε περίπτωση που εμφανίζονταν οι ένοικοι ή αστυνομικές δυνάμεις.

Για τον συντονισμό τους χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν εκδοθεί στα στοιχεία τρίτων προσώπων, ενώ παράλληλα απενεργοποιούσαν τα συστήματα συναγερμού των κατοικιών.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δράστες βρίσκονταν αντιμέτωποι με τους ενοίκους, δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν απειλές, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη διαφυγή τους και να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα αντικείμενα που είχαν αφαιρέσει.

Έκλεβαν καταλύτες από παλαιότερα αυτοκίνητα στα Μέγαρα

Η τρίτη μορφή εγκληματικής δράσης αφορούσε την αφαίρεση καταλυτών από σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή των Μεγάρων. Οι δράστες επέλεγαν κυρίως αυτοκίνητα παλαιότερων μοντέλων.

Κατά την προσέγγιση των οχημάτων είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ενώ ένα ακόμη μέλος αναλάμβανε την οδήγηση και την επιτήρηση της περιοχής, ώστε να ελέγχει τον περιβάλλοντα χώρο κατά τη διάρκεια της κλοπής.

Στο πλαίσιο της δράσης της οργάνωσης καταγράφηκε και περιστατικό ληστείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δράστες αφαίρεσαν από άνδρα, χρησιμοποιώντας βία, το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους κατηγορουμένους και στις κατοικίες τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν πλήθος αντικειμένων που συνδέονται με την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

Πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM που χρησιμοποιούνταν για τις επιχειρησιακές ανάγκες της οργάνωσης.

Πλήθος κοσμημάτων και χρυσαφικών.

Σελίδες τηλεφωνικών καταλόγων.

Μία θρησκευτική εικόνα.

Ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των εγκληματικών πράξεων.

Δύο πιεσόμετρα.

Λεπίδες σπαθοσέγας.

Μία παιχνιδομηχανή.

Ποσότητα 26 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης.

Το χρηματικό ποσό των 2.915 ευρώ.

Επιπλέον, οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν επτά αυτοκίνητα, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως μέσα για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστειών σε περιοχές της Αττικής.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που φέρεται να αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε ποσό άνω των 350.000 ευρώ.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα αφορά συνολικά 14 άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.