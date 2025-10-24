Ο ιδιοκτήτης του σκύλου που κακοποιήθηκε σεξουαλικά στην Ηλεία, εμφανίστηκε στις αρχές και δήλωσε ότι ο Ρεξ όπως είναι το όνομα του ζώου, έφυγε από το σπίτι του τα ξημερώματα της ημέρας που έλαβε χώρα το αποτρόπαιο περιστατικό.





Ο ιδιοκτήτης του σκύλου προσκόμισε το βιβλιάριο υγείας, καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα του ζώου, στα οποία καταγράφεται και ο αριθμός μικροτσίπ.

Κατά τον έλεγχο, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατή η σάρωση του τσιπ στο σώμα του ζώου, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα, χωρίς να αποκλείεται όμως το ενδεχόμενο το μικροτσίπ να έχει απενεργοποιηθεί ή μετακινηθεί, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Ειδική ομάδα αστυνομικών στην Ηλεία

Στην Ηλεία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ειδική ομάδα με αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν αναλάβει να διερευνήσουν το πρωτοφανές περιστατικό, που έχει προκαλέσει κινητοποίηση, τόσο στις αρχές, όσο και σε φιλοζωικές οργανώσεις.



Ο σκύλος παραμένει στο κτηνιατρείο, όπου λαμβάνει εντατική φροντίδα . Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται καλή, με την κτηνίατρο που τον παρακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξη ότι ο Ρεξ θα καταφέρει να αναρρώσει πλήρως.

Επικήρυξη για τον εντοπισμό του δράστη



Την ώρα που η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, φιλοζωικές οργανώσεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και ζητούν την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας. Μάλιστα, η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδας έχει ήδη επικηρύξει τον δράστη με το ποσό των 1500€, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι λίγοι οι πολίτες που εμφανίζονται διατεθειμένοι να συμμετέχουν και οι ίδιοι οικονομικά, με στόχο τον εντοπισμό του δράστη.

Στον αντίποδα η τοπική κοινωνία του Επιταλίου εμφανίζεται συγκλονισμένη και καταδικάζει το περιστατικό που χαρακτηρίζει ως ντροπή για το ανθρώπινο γένος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Επιταλίου Ν. Ηλείας «Επί της Αλός» προέβη στην εξής ανακοίνωση:

«Θλίψη..Θυμός..Ντροπή για το ανθρώπινο γένος.

Δεν θα μιλήσουμε για τα αυτονόητα.

Καταδικάζουμε την αποτρόπαια πράξη εναντίον ενός αθώου, ανυπεράσπιστου πλάσματος.

Στεκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που το βρήκαν και το φροντίζουν.

Ενημερωθήκαμε ότι δεν κινδυνεύει πια η ζωή του. Παλεύει να ζήσει σε έναν κόσμο όχι αγγελικά πλασμένο.

Ευχόμαστε οι έρευνες να έχουν αίσιο τέλος και ο άρρωστος, διεστραμμένος, άθλιος δυνάστης του να τιμωρηθεί όπως του αξίζει.

Και η τιμωρία του να αποτελέσει παράδειγμα σε όσους αρέσκονται να βασανίζουν αθώα πλάσματα.

Μακάρι ο σκυλάκος να γίνει καλά και να βρεθεί μια οικογένεια που θα το αγκαλιάσει και θα απαλύνει λίγο τις πληγές της ψυχούλας του. Μακάρι ο κόσμος να ήταν αλλιώς. Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Επιταλίου “Επί της αλός”».

Πηγή: Ilialive

