Σε κατάσταση μέθης διακομίσθηκε 16χρονος χθες (29/10) τα ξημερώματα στο νοσοκομείο του Πύργου Ηλείας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο ανήλικος περιήλθε σε κατάσταση μέθης μετά την κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Λεχαινών.

Αρχικά, ο 16χρονος μεταφέρθηκε από τον πατέρα του στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου.

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη και ενός υπαλλήλου του καταστήματος για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανδραβίδας-Κυλλήνης διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος και του υπαλλήλου, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα.

Παράλληλα, θα ενημερωθούν η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και η Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)