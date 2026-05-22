Για πρώτη φορά πρόκειται να εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί του 79ου Φεστιβάλ Καννών η Ιωάννα Τούνη. Η γνωστή influencer αποκάλυψε στους ακολούθους της στα social media το εντυπωσιακό φόρεμα που επέλεξε για το ντεμπούτο της στην Κρουαζέτ.

Σε προηγούμενη ανάρτησή της από το αεροδρόμιο, η Ιωάννα Τούνη είχε εξηγήσει πως αποφάσισε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή να ταξιδέψει μόνη της στις Κάννες για λιγότερο από ένα 24ωρο, προκειμένου να περπατήσει για πρώτη φορά στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κατάφερε να εξασφαλίσει πρόσβαση στο φεστιβάλ, κάτι που, όπως σημείωσε, δεν είναι εύκολη υπόθεση για ανθρώπους που δεν συνδέονται είτε με χορηγούς είτε με τον χώρο του κινηματογράφου. Η ίδια υποσχέθηκε πως σε μεταγενέστερο χρόνο θα αποκαλύψει με ποιον τρόπο προέκυψε αυτή η ευκαιρία.

Λίγο μετά την άφιξή της στο ξενοδοχείο, δημοσίευσε βίντεο στα social media μέσα από το οποίο παρουσίασε τη μπλε τουαλέτα που θα φορέσει στην εμφάνισή της στο φεστιβάλ.

Στο βίντεο ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Είμαι στις Κάννες! Βλέπεις αυτή τη βαλίτσα; Έχει μέσα το φόρεμα που θα βάλω σήμερα. Είναι όλη η βαλίτσα ένα φόρεμα. Πήρα και ένα back-up φόρεμα, σε περίπτωση που γίνει κάτι, να μην είμαι σαν τον φτωχό συγγενή», ενώ δίπλα της βρισκόταν ένας φίλος της που τη συνόδευε.