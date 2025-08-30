Ισχυροί άνεμοι λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σάρωσαν τα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα η τεράστια σκηνή που είχε στηθεί στη λίμνη της πόλης για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες, να καταρρεύσει, λίγες ώρες πριν την έναρξη.

Όπως αναφέρει το epiruspost, στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα, τα οποία δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε καμία διακομιδή, ενώ Αστυνομικοί μερίμνησαν για την απομάκρυνση του κόσμου που ήδη είχε αρχίσει να εισρέει στην παραλίμνιο.

Μετά από αυτό το δυσάρεστο γεγονός, οι τεχνικοί άρχισαν να αποκαθηλώνουν όλες τις κατασκευές που είχαν στηθεί τόσο για τα ηχητικά όσο και τον φωτισμό. Η συναυλία προς απογοήτευση χιλιάδων ντόπιων αλλά και επισκεπτών ματαιώθηκε.

Το ευτύχημα είναι πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας

Σήμερα το απόγευμα, περίπου τρεις ώρες πριν από την προγραμματισμένη συναυλία του «2nd P&I Open Air Festival», η σκηνή κατέρρευσε λόγω πολύ έντονων ανέμων. Ισχυρή ριπή ανέμου με μορφή ανεμοστρόβιλου, μετέτρεψε την περιοχή σε βομβαρδισμένο τοπίο καταστρέφοντας το πάνω μέρος της σκηνής όπου θα γινόταν η συναυλία.





Ευτυχώς δεν βρισκόταν κανείς στο stage αλλά ούτε στον περιβάλλοντα χώρο και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.



Η P&I και η διοργανώτρια εταιρεία Galaxias Live Productions αποφάσισαν από κοινού, για την προστασία του κοσμου , των καλλιτεχνών: Αννας Βίσση, Αντώνη Ρέμου, Melisses κ ολων των συντελεστων προς μεγάλη τους λύπη, την ακύρωση της συναυλίας.