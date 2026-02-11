Ένας 40χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός την Τετάρτη (11/2) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο, θέτοντας σε συναγερμό τις τοπικές αρχές και όπως όλα δείχνουν η δολοφονία οφείλεται σε ερωτική αντιζηλία ανάμεσα σε θύμα και δράστη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αργά το απόγευμα, μία γυναίκα εντόπισε την σορό του 40χρονου στο συγκεκριμένο κτίριο στα Καμίνια Ηρακλείου.

Η γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε άμεσα στο σημείο. Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, ο 40χρονος φέρει πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα, ενώ κατά την πρώτη αυτοψία εντοπίστηκαν στο σημείο διάφορα σύνεργα που παραπέμπουν σε χρήση ναρκωτικών.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο θάνατος του 40χρονου να έλαβε χώρα το πρηγούμενο 24ωρο και αυτό είναι κάτι που θα αποσαφηνιστεί μέσα στις επόμενες ώρες. Η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Για τα μάτια μιας γυναίκας το έγκλημα

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο δράστης της δολοφονίας, 37 ετών, επίσης χρήστης ουσιών, ήταν ερωτικός αντίζηλος του θύματος και κατάφερε στον 40χρονο μία μαχαιριά στα πόδια αφού προηγουμένως τον ξυλοκόπησε. Όμως, αντί να τον βοηθήσει, τόσο εκείνος όσο και οι άλλοι δύο που ήταν παρέα, έφυγαν και τον παράτησαν να αιμορραγεί. Στο εγκαταλελειμμένο κτίριο ήταν ακόμα ένας κοινός φίλος αλλά και η πρώην αρραβωνιαστικιά του δράστη και νυν σύντροφος του θύματος.

Ο 37χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παραδέχθηκε την πράξη του, τον «έδωσαν» όμως και οι άλλοι δύο, οι οποίοι επίσης θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης ως κατηγορούμενοι για έκθεση επειδή δεν βοήθησαν το θύμα.

(Με πληροφορίες από patris.gr, cretalive.gr)