Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στο Ηράκλειο, όταν 37χρονος φέρεται να εισέβαλε στο κομμωτήριο που διατηρεί η μητέρα του, να την απείλησε και να τη χτύπησε, οδηγώντας τελικά στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, ο 37χρονος φέρεται να μπήκε στο κατάστημα της 60χρονης μητέρας του σε περιοχή του Ηρακλείου, να την εξύβρισε και να την γρονθοκόπησε. Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στις Αρχές για απειλές, εξύβριση και ξυλοδαρμό.

Advertisement

Advertisement

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 37χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο 37χρονος, παρότι συνελήφθη, συνέχισε να εκτοξεύει απειλές προς τη μητέρα του ακόμη και όταν βρισκόταν κρατούμενος. Μάλιστα, γίνεται λόγος για τηλεφώνημα που πραγματοποίησε, στο πλαίσιο επικοινωνίας που δικαιούται, κατά το οποίο φέρεται να της επιτέθηκε λεκτικά.