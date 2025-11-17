Αλλαγμένος θα είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από την κεντρική Ευρώπη, αναμένεται να φέρει κακοκαιρία στην Ελλάδα, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και τις έντονες βροχοπτώσεις.

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται το επόμενο διήμερο κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες , σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο και μεθαύριο στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο, ενώ από αύριο το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

βορειοδυτικά και προς τα μέσα της εβδομάδας θα επηρεάσουν πολλές περιοχές. Σήμερα (17/11), οι βροχοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσουν το βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειας, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, φτάνοντας έως και τα 8 μποφόρ σε Ιόνιο και κεντρικό Αιγαίο.

Αργά το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 20-23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην βόρεια Κρήτη δεν αποκλείεται να φτάσει τους 25 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα είναι μέτριοι έως ισχυροί στα ανοιχτά πελάγη και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι καλός με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Πότε κορυφώνεται η κακοκαιρία

Η κακοκαιρία αυτή, που σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να δώσει πλημμυρικά φαινόμενα, θα κορυφωθεί κοντά στην Τετάρτη και την Πέμπτη. Την Τρίτη, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στην βορειοδυτική Ελλάδα (Ήπειρο, βόρειο Ιόνιο, δυτική Μακεδονία). Την Τετάρτη θα επηρεαστούν περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να είναι έντονα στην βορειοδυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη.

Όσον αφορά την θερμοκρασία, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα τις επόμενες μέρες, αλλά προς το Σαββατοκύριακο αναμένεται πτώση, οδηγώντας σε πιο χειμωνιάτικο μοτίβο, ιδιαίτερα την Κυριακή και την Δευτέρα.

Καιρός: Η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σήμερα Δευτέρα (17/11)

Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο όπου από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι και στη Θράκη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις αρχικά 4 με 6, από το μεσημέρι 5 με 7 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο Τρίτη (18/11)

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη (19/11)

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν στα Δωδεκάνησα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Πέμπτη (20/11)

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή (21/11)

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.