Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Την Πέμπτη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, συνοδευόμενες από ενισχυμένους ανέμους στο Ιόνιο και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Μετά από μια πρόσκαιρη βελτίωση την Παρασκευή, ο καιρός θα παρουσιάσει νέα επιδείνωση από την Κυριακή με βροχοπτώσεις και αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί λόγω της περιορισμένης ορατότητας από ομίχλες, ενώ συστήνεται προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις στο Ιόνιο την Πέμπτη.

Η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί έως και την επόμενη Τρίτη, με βροχές και θερμοκρασίες που θα κυμανθούν σε χαμηλότερα επίπεδα από τις προηγούμενες ημέρες.

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Επιμέλεια: Γρηγορής Γρηγοριάδης

Νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες φέρνει η Πέμπτη, κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Η Παρασκευή θα παρουσιάσει βελτίωση σε αρκετές περιοχές, όμως από την Κυριακή αναμένεται νέα επιδείνωση, με βροχοπτώσεις και αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

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Τετάρτη βράδυ προς Πέμπτη

Από το βράδυ της Τετάρτης οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα δυτικά και βόρεια. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές, ενώ στα δυτικά υπάρχει πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων. Περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες αναμένονται κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Φαινόμενα θα σημειωθούν επίσης σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας και του ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, ενώ στο Ιόνιο ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 6–7 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα φτάσει σε αρκετές περιοχές τους 24–26 βαθμούς.

Αθήνα: Παροδικές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικής βροχής και διαστήματα ηλιοφάνειας. Θερμοκρασία περίπου 15–25°C.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις, με πιθανότητα βροχής κυρίως τις πρωινές ώρες, και βελτίωση αργότερα. Θερμοκρασία 14–23°C.

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Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στη βόρεια Ελλάδα, με αρκετή ηλιοφάνεια. Στην Αττική αναμένονται παροδικές βροχές, κυρίως το πρωί και πιθανώς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

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Στην Αθήνα αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, με θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, κυρίως γύρω στο μεσημέρι, με μέγιστη θερμοκρασία 21 βαθμούς.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Νέα μεταβολή του καιρού διαφαίνεται με περισσότερες νεφώσεις και βροχές. Στην Αθήνα αναμένονται μπόρες κατά διαστήματα, με θερμοκρασία 14–20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αυξάνεται η πιθανότητα βροχών από το μεσημέρι και ιδιαίτερα το απόγευμα και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 13 έως 20 βαθμούς.

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Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

Η Δευτέρα αναμένεται ιδιαίτερα βροχερή στην Αττική, με υψηλή πιθανότητα βροχών και τοπικών καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, προβλέπονται διαστήματα βελτιωμένου καιρού, χωρίς να αποκλείονται πρόσκαιρα φαινόμενα νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

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Παραμένει η αστάθεια με νεφώσεις και κατά διαστήματα βροχές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αναμένεται κοντά στους 18–19 βαθμούς, με ψυχρότερες πρωινές και βραδινές ώρες.

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Προειδοποιήσεις και συστάσεις



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις θαλάσσιες μετακινήσεις στο Ιόνιο την Πέμπτη λόγω των ενισχυμένων ανέμων.

Οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί σε περιοχές με πρωινή ομίχλη και μειωμένη ορατότητα. Η αυξημένη πιθανότητα βροχών την Κυριακή και τη Δευτέρα απαιτεί παρακολούθηση των νεότερων δελτίων. Δεν έχει επιβεβαιωθεί νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της ΕΜΥ για αυτές τις ημερομηνίες.

Πηγές: ΕΜΥ (https://emy.gr/) · meteo.gr (https://w1.meteo.gr/deltio.cfm). Ενημέρωση: 21/10/2026.

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