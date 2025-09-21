Υψηλή θα είναι η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές της χώρας τις επόμενες μέρες, ωστόσο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ο καιρός θα αλλάξει προς το τέλος της εβδομάδας, καθώς αναμένονται να σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, βάζοντας τέλος σε μια παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία είναι αισιόδοξα όσον αφορά τις πολυπόθητες βροχές στην χώρα. Ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι πριν αρχίσουν οι καταιγίδες του Σαββατοκύριακου, οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές και θα φτάνουν έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Advertisement

Advertisement

Πιο συγκεκριμένα, οι άνεμοι αναμένονται σταδιακά να εξασθενήσουν, με περαιτέρω ενίσχυση από την Παρασκευή (26/9) και η θερμοκρασία θα υπερβαίνει τους 30 βαθμούς σε πεδινές περιοχές.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Πρόγνωση για Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Advertisement

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Advertisement

Πρόγνωση για Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, από τις μεσημβρινές ώρες όμως στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Advertisement