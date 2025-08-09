Ισχυροί θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο θα πνέουν και σήμερα Σάββατο με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για τον κίνδυνο πυρκαγιών σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος με ανέμους που θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Advertisement

Advertisement

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 Περιφέρειες

Ο Χάρτης Επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για σήμερα Σάββατο (9/8) ακραίο κίνδυνο σε τέσσερις περιφέρειες και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε δέκα.

Πρόκειται για την:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)



Αττική

Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 5 με 6 και στα ανατολικά 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Advertisement

Θεσσαλονίκη

Αίθριος με ανέμους ανατολικούς βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 10-08-2025

Advertisement

Εξασθένηση των ανέμων θα έχουμε από την Κυριακή που θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Advertisement

Στις Κυκλάδες θα είναι γενικά αίθριος οο καιρός ενώ στην Κρήτη θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 25 έως 30 με 32 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διεθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 25 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα καταλαγιάσουν τη Δευτέρα που θα πέσουν στα 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Advertisement

Advertisement