Από το φθινόπωρο στην άνοιξη και από την άνοιξη στη βαρυχειμωνιά. Roller coaster θυμίζει για ακόμη μία φορά ο καιρός μετά τις 2 κακοκαιρίες που έπληξαν τη χώρα με καταιγίδες και βροχές προκαλώντας και πλημμύρες στη Λέσβο. Τα έντονα φαινόμενα έχουν εξασθενήσει και τη θέση τους πήρε ο ήλιος και ο καθαρός -από σύννεφα- ουρανός. Αυτή η καλοκαιρία ωστόσο θα διαρκέσει για λίγο καθώς την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε νέο βαρομετρικό προερχόμενο και πάλι από την Ιταλία που θα προκαλέσει νέες βροχές και καταιγίδες.

Σε ανάρτηση – πρόγνωση καιρού που έκανε την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στα social media, αναφέρει πως μετά τις κακοκαιρίες και παρά ένα ήπιο διήμερο με λίγες βροχές που θα πέσουν σε περιοχές που «βλέπουν» Αιγαίο, έρχεται σχετική άνοιξη με ήλιο, ήπιους ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι που θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Τρίτη (18.11.2025). Από εκείνη την ημέρα και μετά όμως, νέο ιταλικό βαρομετρικό θα προκαλέσει νέες καταιγίδες.

Το προγνωστικό σύστημα «Ηρακλής» μάλιστα δείχνει πως στα μέσα της άλλης εβδομάδας η χώρα μας θα μπει στην κατάψυξη (όπως και άλλες περιοχές της Ευρώπης). Ο ίδιος αναφέρει πως νέες καταιγίδες και βροχές θα πλήξουν τη χώρα το τελευταίο 10ήμερο του Νοεμβρίου.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

«Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει καιρική ηρεμία στη χώρα μας. Μετά και τις διαδοχικές κακοκαιρίες που έδωσαν μεγάλο όγκο νερού σε αρκετές περιοχές και μάλιστα τοπικά με μεγάλη ένταση, οι καιρικές συνθήκες αρχίζουν και βελτιώνονται κι έτσι τις επόμενες αρκετές ημέρες ο ήπιος καιρός θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Αιτία γι’ αυτή την εξέλιξη το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων που σημειώνουμε στον πρώτο χάρτη μας με το γράμμα “Υ” και που σταδιακά αυτό θα εξαπλωθεί πάνω από τη χώρα μας.

Παρόλα αυτά σήμερα και αύριο θα δούμε λίγες βροχές για περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο. Μετά και αυτό το διήμερο οι υπόλοιπες ημέρες μέχρι περίπου και την άλλη Τρίτη θα χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους, μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος (χαμηλή θερμοκρασία το πρωί, υψηλή το μεσημέρι), αλλά και τοπικά πυκνές ομίχλες με έμφαση τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Προς τα μέσα της άλλης εβδομάδας όπως σημειώνουμε και στον δεύτερο χάρτη μας βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα μας βάλει και πάλι σε φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο.

Το προγνωστικό μας σύστημα “Ηρακλής” φέρνει βαρυχειμωνιά στην Ευρώπη.

Μέσα στην άλλη εβδομάδα το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα “Ηρακλής” βάζει στην κατάψυξη μεγάλο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη.

Οι ενδείξεις επιμένουν ότι μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα τμήμα αυτής της πολικής αέριας μάζας θα απασχολήσει και τη χώρα μας χωρίς όμως ακόμα να είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερα στοιχεία καθώς ο προγνωστικός ορίζοντας είναι ακόμη ασταθής και αρκετά μεγάλος».