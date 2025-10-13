Μπορεί να είναι ακόμα αρκετά νωρίς για τον καιρό της 28ης Οκτωβρίου, που πέφτει φέτος Τρίτη και χαλάει το τριήμερο για χιλιάδες εργαζόμενους, ωστόσο, έχουμε τις πρώτες προγνώσεις για την εβδομάδα πριν την αργία.

Ήδη εδώ και μέρες, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, κ. Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του στο Χ κάνει λόγο για «φθινοπωρινά καλοκαιράκια».

🎯ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙΑ ΣΤΗ "ΚΑΡΔΙΑ" ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ – Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅ Τα φθινοπωρινά "καλοκαιράκια" είναι ο κοινός "ποιητικός" τρόπος να ονομάζουμε ένα απολύτως μετεωρολογικό μοτίβο, τα ισχυρά υψηλά, με καθαρή ατμόσφαιρα και γλυκές μέρες. Η Ευρώπη τα γιορτάζει με… pic.twitter.com/k7dz4b0Yvs — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 11, 2025

Όπως σημειώνει, μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή στις 23 -24 του μήνα, δεν αναμένονται έντονα φαινόμενα στην Ελλάδα, «και θα απολαμβάνουμε την καθαρή λιακάδα». Ο καιρός αλλάζει μετά τις 24 με βροχές, χωρίς να διευκρινίζει αν αυτές θα κρατήσουν έως ανήμερα την 28η Οκτωβρίου.

Σήμερα, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος την Ελλάδα, ανέφερε πως μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανέβει ο υδράργυρος κατά δύο βαθμούς Κελσίου, με τη μέση θερμοκρασία να αγγίζει τους 25 βαθμούς Κελσίου.