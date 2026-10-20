Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός παρουσιάζει εναλλαγές με βροχές να αναμένονται στα δυτικά από το απόγευμα της Τετάρτης και επέκταση των φαινομένων σε περισσότερες περιοχές την Πέμπτη.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και περιορισμένες πιθανότητες βροχής.

Την Κυριακή αυξάνεται εκ νέου η πιθανότητα τοπικών βροχών και στις δύο μεγάλες πόλεις, παρουσιάζοντας ωστόσο μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Την Τετάρτη οι νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο ενισχύονται φτάνοντας τοπικά τα επτά μποφόρ, καθιστώντας απαραίτητο τον έλεγχο των νεότερων ναυτιλιακών δελτίων για τους ταξιδιώτες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η εβδομάδα συνεχίζεται με φθινοπωρινές εναλλαγές. Από το βράδυ της Τετάρτης οι βροχές επιστρέφουν στα δυτικά, την Πέμπτη εκδηλώνονται τοπικές μπόρες και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ η Παρασκευή και το Σάββατο εμφανίζουν γενικά βελτιωμένη εικόνα στις δύο μεγαλύτερες πόλεις. Την Κυριακή ενισχύεται εκ νέου η πιθανότητα βροχών.

Τρίτη βράδυ προς Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Advertisement

Advertisement

Η νύχτα θα είναι γενικά ήπια και χωρίς αξιόλογες βροχές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κοντά στους 12–15 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη κοντά στους 10–14 βαθμούς. Σε ηπειρωτικές περιοχές ενδέχεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας. Στα δυτικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν από το απόγευμα, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Προς το βράδυ τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν σε τμήματα της Κεντρικής Στερεάς, της δυτικής και βόρειας Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας. Οι νότιοι άνεμοι θα είναι γενικά 3–5 μποφόρ, στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν περίπου στους 22–25 βαθμούς στα περισσότερα ηπειρωτικά, έως 26 στα Δωδεκάνησα.

Αθήνα: Νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, περίπου 12–22°C, με αυξημένη πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας το βράδυ. Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι, περίπου 10–22°C, μικρή πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Άστατος καιρός κατά τόπους, με εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας και τοπικές μπόρες. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 14 έως 24°C και πιθανή μπόρα εντοπίζεται κυρίως το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περίπου 15–23°C, με πιθανές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, καθώς και νέα φαινόμενα αργά τη νύχτα. Για τη ναυσιπλοΐα απαιτείται έλεγχος των νεότερων δελτίων ανέμων και θαλασσών.

Advertisement

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Βελτιώνεται ο καιρός στην Αθήνα, με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία 14–24°C. Στη Θεσσαλονίκη ενδέχεται να επιμείνουν μπόρες τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, αλλά στη συνέχεια προβλέπεται ηλιοφάνεια, με 10–22°C. Δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία γενικευμένη επιδείνωση για τις δύο πόλεις.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Advertisement

Στην Αθήνα προβλέπονται διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις και θερμοκρασία περίπου 13–22°C, με μικρή πιθανότητα βροχής. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις και ήλιος, περίπου 12–21°C, επίσης χωρίς σημαντική πιθανότητα βροχής μέσα στην ημέρα. Τοπικές αποκλίσεις είναι πιθανές στην υπόλοιπη χώρα.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Η εικόνα αλλάζει: στην Αθήνα αναμένονται τοπικές μπόρες από το δεύτερο μισό της ημέρας και εντονότερη πιθανότητα βροχής το βράδυ, με θερμοκρασία περίπου 16–20°C. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται σποραδικές βροχές, κυρίως από το μεσημέρι και κατά τις βραδινές ώρες, με 14–19°C. Η πρόγνωση της Κυριακής έχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα και χρειάζεται επικαιροποίηση.

Advertisement

Άνεμοι, θάλασσες και προσοχή στις μετακινήσεις

Το σαφέστερο στοιχείο για τα πελάγη είναι η ενίσχυση των νοτίων ανέμων στο Ιόνιο την Τετάρτη, έως 6–7 μποφόρ. Δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν με την ίδια αξιοπιστία αναλυτικές εντάσεις ανέμων ανά θάλασσα για όλες τις ημέρες έως την Κυριακή. Οι ταξιδιώτες με πλοίο πρέπει να συμβουλεύονται τα νεότερα ναυτιλιακά δελτία της ΕΜΥ.

Advertisement