Μετά την κακοκαιρία Adel, νέα ισχυρά φαινόμενα θα σαρώσουν ολόκληρη τη χώρα. Δυτική Ελλάδα, νότια Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Αττική, Σποράδες, κεντρική Μακεδονία, ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας που θα χτυπήσει με βροχές, καταιγίδες και χιόνια κυρίως στα ορεινά και σε κάποια χιονοδρομικά.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτηση που έκανε στα social media προειδοποιεί πως την Τετάρτη (03/12) «αφρικανική καταιγίδα» θα χτυπήσει με ισχυρές βροχές και νοτιάδες συνολικά 12 περιοχές.

Advertisement

Advertisement

Μαρουσάκης: Νέο κύμα κακοκαιρίας με θυελλώδεις ανέμους και πλημμυρικό κίνδυνο

Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση από την Τετάρτη, με τις πρώτες αξιόλογες χιονοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα και αύριο η Ελλάδα θα βρεθεί κάτω από ένα γενικά ήρεμο βαρομετρικό πεδίο, με ήπιες καιρικές συνθήκες και λίγες βροχές μόνο στα ανατολικά νησιά. Ωστόσο, από την Τετάρτη αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας που θα φέρει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους αρχικά στη δυτική χώρα και σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην Αττική, η Κυριακή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές συννεφιές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης ηλιοφάνεια με έντονο πρωινό κρύο και θερμοκρασίες έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Από το βράδυ της Τρίτης η δυτική Ελλάδα θα δεχθεί τα πρώτα έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο, Στερεά και Ήπειρο. Την Πέμπτη η κακοκαιρία θα επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας Αττικοβοιωτία, Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, Χαλκιδική και παραλιακές περιοχές της Πελοποννήσου.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονη βροχόπτωση, θυελλώδεις ανέμους και χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα, με πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων και προβλημάτων σε παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, τα χιονοδρομικά κέντρα θα δεχθούν σημαντική ποσότητα χιονιού.

Κολυδάς: «Πολλές βροχές, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδος»

Ο Δεκέμβρης ξεκινά με εναλλαγές στον καιρό, καθώς ένα νέο σύστημα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα ήδη από την Τρίτη προς Τετάρτη. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, μετά από ένα μικρό διάστημα βελτίωσης, τα μέσα της εβδομάδας φέρνουν αυξημένες βροχές στις περισσότερες περιοχές, με τις επόμενες ημέρες να δίνουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.

Advertisement

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά: «Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.

Μετά από ένα διήμερο βελτίωσης, τα σημερινά δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη. Αύριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.

Kατά τα άλλα διατηρείται το σκηνικό του καιρού με πολλές βροχές, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδος και μετά στις περισσότερες περιοχές της χώρας».

Advertisement

🎯 Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

✅ Μετά από ένα διήμερο βελτίωσης , τα σημερινά δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη. Αύριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.

✅Kατά τα άλλα… pic.twitter.com/jqnXqtJTDe — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 30, 2025