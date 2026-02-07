Ο καιρός παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα το Σάββατο (7/2) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο το σκηνικό μεταβάλλεται από το βράδυ στα δυτικά με βροχές και καταιγίδες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το meteo.gr, η μεταβολή αυτή οφείλεται στην κίνηση βαρομετρικών συστημάτων που επηρεάζουν τα Επτάνησα και την Ήπειρο, ενώ ταυτόχρονα οι υψηλές θερμοκρασίες και η αφρικανική σκόνη θα αποτελέσουν τα κύρια χαρακτηριστικά στις νότιες περιοχές της Ελλάδας.

Ο καιρός και τα φαινόμενα ανά περιοχή

Στις περισσότερες περιοχές αναμένονται αρχικά λίγες τοπικές νεφώσεις. Στα δυτικά, όμως, τα σύννεφα θα είναι πυκνότερα και είναι πολύ πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η κατάσταση θα επιδεινωθεί από το βράδυ, καθώς βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στη δυτική Στερεά και στην Ήπειρο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή (8/2), τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε τμήματα της Πελοποννήσου και της κεντρικής Ελλάδας. Αντίστοιχα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα βόρεια Δωδεκάνησα. Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν αυξημένες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Ο υδράργυρος θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλά για την εποχή, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Πιο αναλυτικά, στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 12 με 14 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη οι τιμές θα φτάσουν από 2 έως 16 με 18 βαθμούς. Ακόμα, στην Ήπειρο το θερμόμετρο θα δείξει από 6 έως 17 με 18 βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από 4 έως 19 με 20 βαθμούς.

Επίσης, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 με 20 βαθμούς. Στα Επτάνησα οι τιμές θα αγγίξουν τους 17 με 19 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 18 με 19 βαθμούς. Στην Κρήτη θα καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες, από 12 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα ενισχυθούν τοπικά και θα πνέουν ισχυροί στα 6 μποφόρ.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στον Νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης λίγες νεφώσεις με περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.