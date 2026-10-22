Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Πέμπτη 22 Οκτωβρίου χαρακτηρίζεται από βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα διατηρούν ηπιότερο καιρό.

Μετά από μια πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων την Παρασκευή, η μετεωρολογική πρόγνωση υποδεικνύει νέα επιδείνωση του καιρού από την Κυριακή με πιθανώς ισχυρές καταιγίδες.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, ενώ οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν σταδιακή πτώση τις επόμενες ημέρες.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή στη δυτική Ελλάδα λόγω των έντονων φαινομένων και συστήνουν στους ναυτιλλομένους τον έλεγχο των τελευταίων δελτίων πριν από τον απόπλου.

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Επιμέλεια Γρηγόρης Γρηγορίου

Με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους έντονες στη δυτική Ελλάδα τις πρωινές ώρες, εξελίσσεται η Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Η αστάθεια επηρεάζει επίσης τη Μακεδονία και πρόσκαιρα τη Θράκη, ενώ η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα διατηρούν ηπιότερο καιρό. Μετά την πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων την Παρασκευή, νέα επιδείνωση διαφαίνεται από την Κυριακή.

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Πού θα βρέξει σήμερα

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικά ισχυρών φαινομένων κυρίως το πρωί. Στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη αναμένονται βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες έως το μεσημέρι ή το απόγευμα.

Από το μεσημέρι έως το βράδυ δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές, μεταξύ αυτών η Θεσσαλία, η Στερεά και η Πελοπόννησος. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα αναμένονται κυρίως νωρίς το πρωί και τη νύχτα. Η ατμόσφαιρα ευνοεί επίσης τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Αθήνα: Έως 25 βαθμοί, με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής

Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το μεσημέρι έως το βράδυ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρης τοπικής βροχής ή όμβρου, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3–5 μποφόρ, με μεγαλύτερη ένταση στα ανοιχτά. Νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Δεν προκύπτει από την τακτική πρόγνωση ότι η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρότερων καταιγίδων της ημέρας.

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Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις, βροχές και σταδιακή βελτίωση

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρης τοπικής βροχής ή όμβρου, κυρίως στο πρώτο μέρος της ημέρας. Αργότερα ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά. Η θερμοκρασία θα κινηθεί από 14 έως 23 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως ανατολικοί και νότιοι, 2–4 μποφόρ. Στην ευρύτερη κεντρική Μακεδονία είναι πιθανές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα μέχρι το μεσημέρι.

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Κρήτη και Δωδεκάνησα: Ηπιότερος καιρός, έως 26–27 βαθμοί

Στην Κρήτη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γενικά από 14 έως 26 βαθμούς, με πιθανότητα τοπικά υψηλότερων τιμών σύμφωνα με τη γενική πρόγνωση της ΕΜΥ. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι έως νοτιοδυτικοί 3–5 μποφόρ.

Στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία προβλέπεται από 19 έως 26 βαθμούς, τοπικά πιθανώς 27, και οι άνεμοι από δυτικές έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις περίπου 3–5 μποφόρ. Στις Κυκλάδες αναμένονται 16–24 βαθμοί και παροδικές νεφώσεις.

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Ιόνιο και Αιγαίο: Η ένταση των ανέμων και οι θαλάσσιες μετακινήσεις

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αρχικά νοτιοανατολικοί 4–5 μποφόρ και τοπικά 6, με γρήγορη στροφή σε βορειοδυτικούς 3–5 μποφόρ. Το meteo.gr αφήνει περιθώριο για πρόσκαιρες εντάσεις έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο, γι’ αυτό απαιτείται έλεγχος της πιο πρόσφατης ναυτικής πρόγνωσης πριν από τον απόπλου.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν κυρίως νότιοι άνεμοι 4–5 μποφόρ, με τοπικές διαφοροποιήσεις. Η πρόγνωση ανέμου δεν ισοδυναμεί από μόνη της με απαγορευτικό απόπλου: για ακτοπλοϊκά δρομολόγια αρμόδια είναι τα λιμεναρχεία και οι εταιρείες.

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Παρασκευή 23 Οκτωβρίου: Τα φαινόμενα μετατοπίζονται ανατολικά

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Στην κεντρική Μακεδονία αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες νωρίς, με σταδιακή εξασθένηση. Στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν έως το απόγευμα.

Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανές στο Ιόνιο, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Στο Ιόνιο βορειοδυτικοί άνεμοι 4–5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρά στα βόρεια και δυτικά, με μέγιστες περίπου 21–23 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 24–25 στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου: Τοπικές βροχές και μικρή πτώση θερμοκρασίας

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Στην κεντρική Μακεδονία, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στην ανατολική νησιωτική χώρα και στην Κρήτη προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες.

Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι 3–4 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 5 στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Για την Αθήνα η πρώιμη τοπική τάση δίνει μέγιστη γύρω στους 22 βαθμούς και για τη Θεσσαλονίκη περίπου 21, με πιθανότητα πρόσκαιρων φαινομένων.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου: Νέα μεταβολή με πιθανώς ισχυρές καταιγίδες

Η επίσημη προγνωστική τάση δείχνει νεφώσεις και βροχές στο Ιόνιο, στα περισσότερα ηπειρωτικά, καθώς και κατά τόπους στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείεται τοπικά να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι προβλέπονται γενικά 3–4 μποφόρ, μεταβλητοί στα δυτικά και νοτιοανατολικοί στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και δυτικά. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη οι προκαταρκτικές τοπικές εκτιμήσεις συγκλίνουν σε μέγιστες γύρω στους 20 βαθμούς, με αυξημένη πιθανότητα βροχής.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: Αυξημένη αβεβαιότητα για τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου

Η πενθήμερη τάση, πέρα από τις διαθέσιμες λεπτομέρειες της τακτικής πρόγνωσης της ΕΜΥ, δείχνει πιθανότητα βροχών και τοπικών καταιγίδων στην Αττική, με μέγιστη θερμοκρασία κοντά στους 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, διαφαίνονται διαστήματα βελτίωσης, αλλά δεν αποκλείονται πρόσκαιρα πρωινά φαινόμενα και μέγιστη κοντά στους 20 βαθμούς.

Για τις υπόλοιπες περιοχές, ιδιαίτερα τις θάλασσες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, δεν είναι ασφαλές να αποδοθούν συγκεκριμένες εντάσεις ανέμων ή βροχής χωρίς νεότερο επίσημο δελτίο.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου: Παραμένει η αστάθεια

Οι πρώτες διαθέσιμες τοπικές εκτιμήσεις δείχνουν νεφώσεις και κατά διαστήματα βροχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με μέγιστες θερμοκρασίες περίπου 18–19 βαθμών. Η πρόγνωση για την ημέρα αυτή έχει αυξημένη αβεβαιότητα: η ένταση, η διάρκεια και η γεωγραφική κατανομή των φαινομένων χρειάζονται νέα αξιολόγηση.

Τι πρέπει να προσέξουμε

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το πρωί στη δυτική Ελλάδα, όπου οι καταιγίδες μπορεί να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και σε δρόμους με μειωμένη ορατότητα από ομίχλη. Δεν διασχίζουμε πλημμυρισμένους δρόμους ή ρέματα. Στο Ιόνιο, οι ναυτικοί και οι επιβάτες οφείλουν να ελέγχουν τις τελευταίες προγνώσεις ανέμων και τα δρομολόγια.

Το επόμενο κρίσιμο διάστημα είναι η Κυριακή, όταν ενδέχεται να εκδηλωθεί νέα οργανωμένη αστάθεια. Οι επίσημες προειδοποιήσεις πρέπει να ελέγχονται εκ νέου όσο πλησιάζουν τα φαινόμενα.