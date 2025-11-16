Αλλάζει σταδιακά ο καιρός με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν σημαντική πτώση της θερμοπκρασίας προς το τέλος Νοεμβρίου.

Μετά τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και την αφρικανική σκόμη από τις 23 του μήνα έρχεται μια ψυχρή αέρια μάζα από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, που θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία, βάζοντάς μας σε χειμωνιάτικη διάθεση.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου η ψυχρή αυτή μάζα αναμένεται να οδηγήσει σε πιο χειμερινό σκηνικό σε όλη τη χώρα,.

Ετσι, από αύριο Δευτέρα το βράδυ και κυρίως την Τρίτη, η Βόρεια και Βορειοδυτική Ελλάδα θα αρχίσει να επηρεάζεται από πιο οργανωμένα συστήματα, με έντονες βροχοπτώσεις που τοπικά μπορεί να γίνουν πολύ ισχυρές και επικίνδυνες. Τα φαινόμενα αυτά θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοδυτικά, ενώ η υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει σε ήπιες συνθήκες.

Οι πρώτες ισχυρές βροχές αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, περιοχές που, σύμφωνα με τα δεδομένα, θα δεχθούν σημαντικά ύψη βροχής κατά το πρώτο μισό της εβδομάδας. Ο καιρός τις τελευταίες ημέρες θυμίζει άνοιξη, ωστόσο τα βορειοδυτικά τμήματα θα βιώσουν σαφή μεταβολή.