Από το Σαββατοκύριακο ο χειμωνιάτικος καιρός επιστρέφει δυναμικά στη χώρα μας, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και θυελλώδεις ανέμους, ενώ η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως τα κεντρικά και βόρεια της Ελλάδας.

Ο καιρός παρουσιάζει πτώση θερμοκρασιών και χειμερινά χαρακτηριστικά από το Σαββατοκύριακο. Οι θερμοκρασίες θα επανέλθουν σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με αισθητή πτώση κατά 5–6 βαθμούς σε σχέση με σήμερα και περαιτέρω μείωση κατά 2–3 βαθμούς έως την Τρίτη.

Advertisement

Advertisement

Στα βόρεια και τα ορεινά αναμένονται ισχυρός παγετός και αρνητικές θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και -8 βαθμούς. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, όπως Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Παρνασσός και περιοχές Καρδίτσας και Τρικάλων, χωρίς όμως να προκαλούν σοβαρά προβλήματα. Οι πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές θα δεχτούν λίγες βροχές.

Πηγή: EUROKINISSI

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Τρίτη, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται πιο έντονο κύμα με βροχές στα πεδινά και παραθαλάσσια και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά, ιδίως στα βόρεια.

Στην Αττική, χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε ορεινές περιοχές όπως η Πάρνηθα, με ενδεχόμενα περισσότερα φαινόμενα από την Τετάρτη.

Πρόγνωση για αύριο, Σάββατο 17-01-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου και την Εύβοια, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), τη δυτική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

⛈️❄️Καιρική ενημέρωση σήμερα το πρωί στην ErtNews και την εκπομπή NEWSROOM με τον Γιώργο Σιαδήμα



👉Χειμωνιάτικο σκηνικό στη χώρα μας με βροχές καταιγίδες πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και πολύ πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά ημιορεινά και ημιπεδινά πεδινά της κεντρικής και Βόρεια pic.twitter.com/TnkNjX02uR Advertisement January 16, 2026

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στο Αιγαίο 7 και από το απόγευμα στα νότια τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της και στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 8 βαθμούς, καθώς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 9 με 15 βαθμούς και μόνο στη νησιωτική χώρα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Κυριακή 18-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Advertisement

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Πηγή: EUROKINISSI

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Advertisement

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 19-01-2026

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Advertisement

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Advertisement

Πρόγνωση για την Τρίτη 20-01-2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νότια και χιονόνερο στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Advertisement

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί στα δυτικά 6 με 8 και στα νότια τοπικά 9 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)