Με παγετό από τα ξημερώματα σε πολλές περιοχές της χώρας και το θερμόμετρο κοντά στο μηδέν ο καιρός σήμερα Κυριακή (18/1) επιφυλάσσει χιονοπτώσεις από τη δυτική – κεντρική Μακεδονία, και τη Θεσσαλία μέχρι και την Πάρνηθα και την Πεντέλη. Μέχρι και τη Δευτέρα,οι βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν με ένταση ως και 8 Μποφόρ θα συνεχιστούν με κορύφωση τα 9 Μποφόρ που αναμένονται την Τρίτη.

Χιονοπτώσεις αναμένονται επίσης στην κεντρική και ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, όπως επίσης και στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Advertisement

Advertisement

Την Τετάρτη αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα, με καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις αλλά και πολλά χιόνια στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές στα βόρεια, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Τα έκτακτα μέτρα σε Αθήνα και Πειραιά

Συγκεκριμένα:

Τίθεται σε λειτουργία θερμαινόμενος χώρος φιλοξενίας στη Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, (Κοζάνης 4, 210-3423716), όπου θα παρέχονται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Επί 24ωρου βάσεως λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email [email protected].

Αναφορές για σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Ο Δήμος Πειραιά λειτουργεί, για την προστασία των πολιτών, θερμαινόμενο χώρο, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Συγκεκριμένα, θα λειτουργεί για τη φιλοξενία των πολιτών, σε 24ωρη βάση, από σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, η δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης» του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά (Μυκάλης 51, Καμίνια, τηλέφωνα επικοινωνίας: 216 8003076, 216 8003077).

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-01-2026

Στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά της χώρας ο καιρός θα είναι χειμωνιάτικος, με αρκετή συννεφιά, τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά, αλλά και σε ορισμένες ημιορεινές περιοχές.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι σχετικά καλύτερος, με λίγες νεφώσεις και σποραδικές ασθενείς βροχές κυρίως σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ χιόνια θα πέσουν μόνο στα ορεινά της Κρήτης.

Advertisement

Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί, κυρίως στα ανατολικά και νοτιοδυτικά, και θα δυναμώσουν προς το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή, ιδιαίτερα στα βόρεια όπου θα επικρατεί έντονο κρύο, ενώ παγετός θα εμφανιστεί το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά, με μεγαλύτερη ένταση στη βόρεια Ελλάδα. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 4 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 11 με 13 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-01-2026

Σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, το Αιγαίο, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, ενώ στα βόρεια θα σημειωθεί και χιονόνερο. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Advertisement

Στα λευκά έχουνε ντυθεί τα Χανιά στο Πήλιο.



Δείτε Ζωντανή εικόνα 👇https://t.co/XQm8adTCOB pic.twitter.com/sIA9j7vUhY — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 17, 2026

Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, ιδιαίτερα στα δυτικά και το νότιο Αιγαίο.

Advertisement

Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, κυρίως στα νοτιοανατολικά, όμως το κρύο θα παραμείνει, με παγετό το πρωί και το βράδυ στα ηπειρωτικά και κατά τόπους έντονο στα βόρεια.