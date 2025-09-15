Ο Σεπτέμβριος συνεχίζει να κινείται στο μοτίβο του «παρατεταμένου καλοκαιριού», όμως η εικόνα του καιρού παρουσιάζει σταδιακή διαφοροποίηση, με τοπικά διαλείμματα αστάθειας και μια προβλεπόμενη ισχυρή μεταβολή στο τέλος του μήνα, σύμφωνα με έγκριτους μετεωρολόγους.

Ο Νίκος Καντερές, πρώην διευθυντής προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), με ανάρτησή του στο Facebook, επισημαίνει πως το παρατεταμένο καλοκαιράκι θα συνεχιστεί ως και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (28-29/9). Τότε αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της η πρώτη σοβαρή φθινοπωρινή μεταβολή, με βροχές και καταιγίδες.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά:

«Ο φετινός Σεπτέμβριος δεν μπορεί να ξεφύγει του… “κανόνα”. Ήδη φτάσαμε στη μέση του μήνα και η απουσία των βροχών συνεχίζεται. Το καλοκαιράκι θα διατηρηθεί έως τη φθινοπωρινή ισημερία (21-22 Σεπτεμβρίου), με λιακάδες, κανονικές θερμοκρασίες και ετησίες (μελτέμια), προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για εργασίες και διακοπές.»

Η αλλαγή του καιρού αναμένεται στο τελευταίο διήμερο του μήνα (28-29/9), με τον Καντερέ να σημειώνει:

«Προβλέπεται η πρώτη ισχυρή μεταβολή του καιρού για το φθινόπωρο, καθώς έρχονται βροχές και καταιγίδες ύστερα από την ανομβρία, χωρίς προς το παρόν να μπορεί να εκτιμηθεί η ένταση των φαινομένων για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια.»

Η εκτίμησή του βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία και μακρόχρονη εμπειρία, επιβεβαιώνοντας τον λεγόμενο “κανόνα” των καιρικών μεταβολών του Σεπτεμβρίου – φαινόμενο που, όπως αναφέρει, επαναλαμβάνεται συχνά και τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο.

Παναγιώτης Γιαννόπουλος (ΕΡΤ): Μικρό βροχερό διάλειμμα και μετά… ξανά καλοκαίρι

Παρά την κυριαρχία της καλοκαιρίας, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Παναγιώτης Γιαννόπουλος αναφέρει πως θα υπάρξει ένα πρόσκαιρο διάλειμμα με τοπικές βροχές, κυρίως στη βόρεια και δυτική Ελλάδα, ενώ παροδικές βροχές αναμένονται και στην Αττική.

«Το βροχερό διάλειμμα θα κρατήσει μόνο λίγες ώρες, καθώς ολόκληρη η εβδομάδα προβλέπεται με καλοκαιρινό καιρό και ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο, που θα φτάνει τα 7 μποφόρ», αναφέρει ο Γιαννόπουλος.