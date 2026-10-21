Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Στο Ιόνιο οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν τοπικά έως τα επτά μποφόρ, ενώ στις πεδινές περιοχές η ορατότητα θα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης.

Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τοπικά έως τους 26 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα.

Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη επικρατούν ήπιες συνθήκες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Πέμπτη.

Οι πολίτες οφείλουν να επιδεικνύουν προσοχή στις πρωινές μετακινήσεις λόγω της περιορισμένης ορατότητας και να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

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Με δύο πρόσωπα εμφανίζεται ο καιρός την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026: ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέχρι το απόγευμα, αλλά σταδιακή αύξηση των νεφώσεων στα δυτικά, όπου αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Ιόνιο οι νότιοι άνεμοι ενισχύονται τοπικά έως τα 7 μποφόρ. Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα έχουν ήπιες θερμοκρασίες, με πιθανότητα βροχής αργά το βράδυ ή τη νύχτα.

Η γενική εικόνα: που θα βρέξει

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Η ημέρα αρχίζει με αρκετό ήλιο στις περισσότερες περιοχές. Στη δυτική Ελλάδα οι νεφώσεις θα πυκνώσουν από το απόγευμα και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Προς τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν την κεντρική Στερεά, τη δυτική και βόρεια Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, με ομίχλες σε πεδινές και εσωτερικές περιοχές. Στα δυτικά προβλέπεται επίσης μεταφορά αφρικανικής σκόνης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επηρεαστεί εξίσου ολόκληρη η χώρα.

Οι θερμοκρασίες διατηρούνται γενικά σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή: έως 22 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία, 22–24 στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη, έως 24 στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία, 24–25 σε τμήματα της Στερεάς και της Πελοποννήσου και 22–24 στα Επτάνησα.

Αθηνα: ήλιος, υγρασία και πιθανότητα βροχής το βράδυ

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα νεφώσεις, περισσότερες το πρωί και από αργά το απόγευμα. Αργά το βράδυ δεν αποκλείονται ασθενείς, τοπικές βροχές. Οι νότιοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 2–4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην ευρύτερη Αττική θα κυμανθεί περίπου από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η τοπική πρόγνωση δίνει έως 24 βαθμούς. Στις 06:20 ο σταθμός στο Γκάζι κατέγραφε περίπου 14 βαθμούς και υψηλή υγρασία. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα είναι πιθανή κατά τις πρωινές ώρες.

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Θεσσαλονικη: έως 22 βαθμοί και βροχές τη νύχτα

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν αργότερα. Η πρόγνωση αφήνει περιθώριο για τοπικές βροχές τη νύχτα προς Πέμπτη. Το πρωί χρειάζεται προσοχή στην περιορισμένη ορατότητα.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί, 2–4 μποφόρ. Η θερμοκρασία προβλέπεται από 11 έως 22 βαθμούς στην ευρύτερη περιοχή, με την τοπική πρόγνωση του κέντρου να δείχνει περίπου 16–22 βαθμούς.

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Κρήτη και Δωδεκάνησα: ηπιότερος καιρός στα νότια

Στην Κρήτη η ημέρα θα κυλήσει γενικά με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους τους 24 βαθμούς. Δεν προκύπτει από το γενικό σημερινό δελτίο οργανωμένη ζώνη ισχυρών βροχών στο νησί.

Στα Δωδεκάνησα προβλέπονται επίσης κυρίως καλές συνθήκες, με μέγιστες θερμοκρασίες που μπορούν τοπικά να φτάσουν τους 26 βαθμούς. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3–5 μποφόρ, με διαφοροποιήσεις από νησί σε νησί.

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Θάλασσες και άνεμοι: προσοχή στο Ιόνιο

Το Ιόνιο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους ταξιδιώτες και τους ναυτικούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 5–6 μποφόρ και τοπικά έως 7, με αντίστοιχη αύξηση του κυματισμού, ιδίως στις πιο εκτεθειμένες θαλάσσιες περιοχές.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι γενικά 3–5 μποφόρ, κυρίως νότιοι, με βορειοδυτικές διευθύνσεις στα νοτιοανατολικά. Δεν έχει επιβεβαιωθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου· για συγκεκριμένα δρομολόγια χρειάζεται ενημέρωση από τα λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

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Πέμπτη 22 Οκτωβρίου: αστάθεια στα βορειοδυτικά

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Το βαρομετρικό σύστημα που κινείται από την περιοχή της Ιταλίας προς τα βόρεια Βαλκάνια αναμένεται να διατηρήσει την αστάθεια στα βορειοδυτικά. Τοπικές βροχές και μπόρες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Μακεδονία, με πιθανή επέκταση προς την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Οι περισσότερες καταιγίδες εντοπίζονται πιθανότερα σε θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου.

Στην Αθήνα η τοπική πρόγνωση δίνει περίπου 20–25 βαθμούς, με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής τα ξημερώματα και βελτίωση στη συνέχεια. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περίπου 16–22 βαθμοί και κατά διαστήματα ασθενείς βροχές. Στο Αιγαίο και στη νότια νησιωτική χώρα η εικόνα παραμένει ηπιότερη.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου: υποχωρούν τα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

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Οι τοπικές προγνώσεις δείχνουν παροδικές νεφώσεις και υποχώρηση των βροχών σε αρκετές περιοχές, χωρίς να αποκλείονται πρόσκαιρα φαινόμενα όπου θα διατηρείται υγρασία. Η Αθήνα εκτιμάται γύρω στους 19–25 βαθμούς, με ανοίγματα στον ουρανό.

Στη Θεσσαλονίκη ενδέχεται να βρέξει ασθενώς νωρίς το πρωί, πριν επικρατήσουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία υπολογίζεται περίπου από 15 έως 21 βαθμούς, με βορειοδυτικούς ανέμους που ενδέχεται πρόσκαιρα να ενισχυθούν.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου: ήπιος καιρός με περισσότερες νεφώσεις

Για το Σάββατο η προγνωστική τάση δείχνει κατά βάση ήπιες θερμοκρασίες, με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις. Στην Αθήνα η μέγιστη εκτιμάται περίπου στους 24 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη στους 20.

Δεν τεκμηριώνεται προς το παρόν γενικευμένο επεισόδιο ισχυρών καταιγίδων. Η ακριβής κατανομή των νεφώσεων και των βροχών θα χρειαστεί νεότερα στοιχεία.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου: αυξάνεται η αβεβαιότητα

Η τάση για την Κυριακή παραπέμπει σε περισσότερη συννεφιά κατά διαστήματα, με πιθανότητα τοπικών βροχών σε τμήματα της χώρας. Στην Αθήνα οι διαθέσιμες τοπικές εκτιμήσεις συγκλίνουν σε ήπιες θερμοκρασίες, κοντά στους 21 βαθμούς, αλλά διαφέρουν ως προς την πιθανότητα βροχής.

Για τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις θαλάσσιες περιοχές δεν είναι ασφαλές να δοθούν σήμερα ακριβείς τοπικές εντάσεις φαινομένων ως επίσημη πρόγνωση της ΕΜΥ. Απαιτείται επικαιροποίηση.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: πιθανή νέα μεταβολή

Η Δευτέρα, ημέρα του Αγίου Δημητρίου, βρίσκεται πλέον στο όριο της πενθήμερης προγνωστικής περιόδου. Μία από τις διαθέσιμες τοπικές προγνώσεις δείχνει πιθανότητα βροχής στην Αθήνα κατά τις πρωινές ώρες και υποχώρηση της θερμοκρασίας μέσα στην ημέρα.

Πρόκειται για πρώιμη ένδειξη και όχι για επιβεβαιωμένη πανελλαδική επιδείνωση. Το εάν θα επηρεαστούν η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη ή τα Δωδεκάνησα, καθώς και οι άνεμοι στα πελάγη, πρέπει να επανεκτιμηθούν από τα επόμενα επίσημα δελτία.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Το πρωί η περιορισμένη ορατότητα απαιτεί προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε πεδινά και ορεινά οδικά δίκτυα. Από το απόγευμα, όσοι βρίσκονται στη δυτική Ελλάδα πρέπει να υπολογίζουν το ενδεχόμενο βροχής και τοπικής καταιγίδας.

Στο Ιόνιο η ενίσχυση των ανέμων είναι ο βασικός παράγοντας για τις θαλάσσιες μετακινήσεις. Για τις επόμενες ημέρες, οι προγνώσεις θα χρειάζονται καθημερινή επικαιροποίηση, ιδίως ως προς τις βροχές, την ένταση των ανέμων και τυχόν επίσημες προειδοποιήσεις.