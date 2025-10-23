Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας με την ΕΜΥ να προειδοποιεί ότι μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει. οι άνεμοι θα είναι νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα και τους ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 και από το το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.